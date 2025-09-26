Guardiola confía en levantar al Manchester City del fracaso: «Nadie me cree, pero…»

Pep Guardiola confía en que el mejor Manchester City está por llegar. A pesar del tropiezo ante el Arsenal y estar fuera de los puestos europeos, el técnico catalán ha valorado en rueda de prensa la situación que vive el club y el optimismo en volver a ser ese equipo dominador. Un discurso a raíz de las fuertes críticas que hay en Inglaterra ante otro posible año de completo fracaso.

«Sé que nadie me cree, pero soy increíblemente optimista y positivo sobre lo que va a pasar esta temporada», comenzó diciendo. Unas palabras que confrontan con el escaso rendimiento que está sacando a uno de los equipos más caros del fútbol mundial. Apenas son novenos en la Premier con siete puntos, donde solo han ganado dos partidos de cinco, lo que les deja a dos de puestos de Europa, tres de zona Champions y ocho del Liverpool.

Aunque vienen de ganar este miércoles al Huddersfield Town en la Carabao Cup, la realidad es que el City sigue por debajo del nivel de sus rivales directos para volver a ser ese equipo dominador. El pasado verano gastaron más de 200 millones de euros en fichajes y, por el momento, los resultados están muy lejos de ser los esperados.

Guardiola recupera efectivos

Este sábado tendrán una nueva oportunidad ante el Burnley en casa, partido en el que recupera piezas fundamentales como Erling Haaland. El noruego no pudo jugar el último duelo por problemas de espalda, pero Pep aseguró que ya está totalmente recuperado para volver al césped.

Otro que volvió a la convocatoria fue Mateo Kovacic. El croata estuvo tres meses de baja por una lesión en el tendón de Aquiles, pero Guardiola mantuvo más calma con su caso: «Seremos más cautelosos con su regreso», dijo ante los medios.

Sin embargo, el City tendrá bajas como Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri y Omar Marmoush. Ausencias que obligarán a Pep a tener que seguir remando con el resto de efectivos para acabar con un caos que lo único que ha hecho ha sido crecer.