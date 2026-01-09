Si ves hormigas haciendo esto en tus árboles frutales, ponte manos a la obra: pueden arruinar tu jardín

Observar hormigas desplazándose por los troncos de tus árboles frutales puede parecer un detalle sin importancia, pero en realidad es un indicador de posibles problemas en tus plantas.

Estos insectos suelen interactuar con pulgones y otras plagas, favoreciendo su proliferación y debilitando hojas y frutos.

Ignorar esta presencia puede poner en riesgo la salud de los árboles, afectar el crecimiento de las raíces y comprometer la producción de frutos. Reconocer estas señales a tiempo permite actuar antes de que los daños sean graves.

Hormigas en árboles frutales: las señales de alerta que no debes ignorar

La presencia constante de hormigas en la copa de los árboles no suele responder a un interés directo por los frutos. En la mayoría de los casos, estos insectos están aprovechando una relación muy concreta con otras plagas.

Pulgones, cochinillas y otros insectos que se alimentan de la savia segregan una sustancia dulce conocida como melaza. Este residuo azucarado es el verdadero objetivo de las hormigas, que lo recolectan como fuente de energía.

A cambio, las hormigas se convierten en aliadas de estas plagas. Las defienden de depredadores naturales como las mariquitas, favoreciendo que su población crezca sin control.

Así, el árbol cada vez está más debilitado, sometido a una succión constante de savia que frena su desarrollo y reduce su capacidad productiva.

Daños de las hormigas en los árboles frutales: hojas, ramas y raíces en riesgo

La melaza que se deposita sobre hojas y ramas crea el entorno perfecto para la aparición de la fumagina, un hongo oscuro que recubre la superficie vegetal. Esta capa negra impide que la luz llegue correctamente a las hojas, reduciendo la fotosíntesis y afectando a los árboles en general.

Además, el tránsito continuo de hormigas puede facilitar la propagación de enfermedades. En su recorrido, transportan esporas de hongos y otros patógenos de una planta a otra, acelerando el deterioro del conjunto del jardín.

Algunas especies incluso dañan directamente brotes tiernos, flores o hojas, que utilizan para alimentar sus colonias o cultivar hongos en el interior del hormiguero.

Por otro lado, la alteración del suelo puede dificultar la absorción de agua y nutrientes, generando estrés hídrico y nutricional en el árbol.

Cómo eliminar hormigas de los árboles frutales y proteger tu jardín

Según los profesionales de Verdecora, la clave para controlar el problema pasa por cortar la relación entre hormigas y plagas. Eliminar pulgones y cochinillas mediante soluciones respetuosas con el entorno, como el jabón potásico o tratamientos ecológicos específicos, suele reducir de forma notable la actividad de las hormigas.

También resultan útiles las barreras físicas en el tronco, que impiden su ascenso hacia la copa. Productos naturales como la tierra de diatomeas ayudan a controlar insectos rastreros sin riesgos para personas ni mascotas.

En situaciones más graves, los cebos diseñados para que las hormigas los lleven al interior del nido permiten actuar sobre la colonia completa.

Hacer frente a este problema a tiempo es fundamental. No hacer caso a estas señales puede convertir la presencia de estos insectos en una amenaza real para la salud y la longevidad de tu jardín.