Casi nadie lo sabe pero éste es el motivo por el que la puerta de los baños públicos casi nunca llega al suelo

¿Alguna vez te has preguntado por qué la puerta de los baños públicos casi nunca llega hasta el suelo? Carla Serrano, graduada en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, autora del libro «Una historia del arte muy rápida», y divulgadora sobre arte y arquitectura, explica que hay razones de seguridad, eficiencia e higiene detrás de este diseño. En primer lugar, la distancia entre el suelo y la puerta permite una mejor ventilación, algo fundamental teniendo en cuenta que en los baños públicos suelen acumularse microorganismos y malos olores.

Otro motivo importante es la seguridad. Si la puerta llegara hasta el suelo, en caso de emergencia, sería mucho más difícil que alguien pudiera abrirla desde fuera si la persona dentro necesitara ayuda. Este diseño hace que la limpieza diaria sea más rápida y sencilla. En lugares con mucho tránsito, como estaciones de tren, aeropuertos o centros comerciales, este detalle marca una gran diferencia. Por lo tanto, el hecho de que la puerta de un baño público no llegue al suelo no es un simple descuido.

¿Por qué las puertas de los baños públicos nunca llegan al suelo?

«Los manuales de arquitectura como el «Neufert» explican que, al no haber obstáculos, se puede limpiar con agua a presión y con mangueras sin que el agua se estanque y pudra las puertas. Además, el flujo de aire constante evita que se acumulen los olores», comienza explicando. Y añade: «El segundo motivo es la normativa de incendios y la climatización. Los baños cerrados hasta el techo requerirían, cada uno de los cubículos, un sistema de extacción de humos. Al dejar espacio abiertos arriba y abajo el baño se considera un espacio único a efectos de ventilación y protección contra incendios, reduciendo drásticamente la complijidad técnica», explica.

«Si alguien sufre un colapso médico dentro, es decir si te da un apechusque, el espacio permite verlo desde fuera. Además, si la cerradura está bloqueada, ese espacio permite a una persona entrar por abajo para ayudarlo. En arquitectura esto se llama diseño para la asistencia rápida», continúa, en relación a la seguridad. Y finaliza: «Y el cuarto, y para mí más interesante, es el control del espacio. En arquitectura pública se utiliza algo que se llama diseño defensivo. Al no ser una habitación 100% cerrada y privada, se reduce muchísimo la probabilidad de vandalismo o que alguien decida utilizar el baño para actividades ilegales».

Estos son algunas de los comentarios que han dejado los usuarios de TikTok en el vídeo:

«Soy estudiante de arquitectura y aunque las razones por las que los baños sean así estén correctas y sigan las normativas, se pierde la razón principal para el cual están hechos y es para hacer del uno y del dos y las personas necesitan privacidad tanto visual como sonora. Se debe actualizar la normativa para que su enfoque se centre mas en el confort de la persona que lo utiliza sin perder la seguridad y ventilación y de eso se trata la arquitectura, de encontrar soluciones a este tipo de problemas».

«Yo pensaba que era porque si habia un incendio, el calor dilataria las piezas de metal del seguro de la puerta haciendo que se atoren e impidiendo la huida del incendio, entonces si se tenia ese espacio en caso de ese suceso se podria escapar del incendio por abajo».

¡Cosas que nunca debes hacer!

La científica Lucía Almagro, conocida en Instagram como diariodeunacientifica, ha dado cinco consejos a la hora de utilizar un baño público. «Lo primero es decidir cuál es el baño que voy a utilizar y siempre me decanto por aquel que tenga la tapa bajada porque es más probable que esté recién limpio, ya que hay muy pocas personas que bajan la tapa. Después, no limpio la tapa del váter con papel, sino que utilizo una toallita hidroalcohólica o papel con gel hidroalcohólico que llevo siempre en el bolso

Lo tercero es que no utilizo el primer trozo de papel que está expuesto a todas las bacterias de todas las personas que han pasado por allí. Siempre descarto los primeros trozos y utilizo aquellos que ya están dentro del dispensador. De esta forma, intento reducir la probabilidad de contagiarme Cuando acabo, siempre cierro la tapa para evitar que salgan microgotas cuando tiro de la cadena y para eso utilizo siempre un papel porque no me gusta tocar nada que tenga que ver con el váter con la mano. Y lo último, cómo no, siempre me lavo las manos antes de salir y cuando salgo no toco el pomo de la puerta si es posible».