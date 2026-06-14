Según los expertos esta es la mejor hora para regar las plantas en verano cuando las temperaturas superan los 30ºC

La mejor hora para regar las plantas en verano cuando las y temperaturas superan los 30ºC. Es hora de cuidar de la mejor manera posible este tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Será el momento de cuidar este tipo de elementos de nuestra casa que sufren las consecuencias de unas altas temperaturas que pueden causar estragos. Sobre todo, si tenemos en consideración algunos pequeños gestos que acabarán marcando la diferencia.

Este tipo de detalles que, sin duda alguna, se convertirán en la opción más recomendable en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Es hora de apostar por este básico que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a cuidar de forma diferente. Los últimos veranos nos han enseñado una valiosa lección, nuestras plantas se merecen un cuidado especial, sobre todo, en estos días en los que realmente puede acabar siendo una necesidad. Es momento de apostar claramente por unas plantas que en verano pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones que no superarán los 30ºC.

Los expertos nos explican cómo regar en verano

Regar en verano es algo importante que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo esencial. Por lo que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Este cambio de tendencia que tenemos que poner en práctica en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un plus de buenas sensaciones. Las temperaturas pueden acabar siendo los que nos marcarán en estos días.

Tocará saber qué es lo que podemos hacer en estos días en los que cada paso puede ser esencial. Tendremos que empezar a tener en consideración unas altas temperaturas que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle será esencial.

Será el momento de regar en verano por lo que, hasta la fecha puede convertirse en esencial. En unos días en los que cada pequeño gesto puede ser esencial. Será el momento de apostar claramente por un buen básico que hasta la fecha no sabíamos que puede acabar siendo esencial.

Esta es la hora en la que regar las plantas con temperaturas de 30ºC

Es importante tener en cuenta algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará unas plantas perfectas. Llega un cambio de tendencia que acabará marcando la diferencia en unos días en los que realmente puede acabar siendo esencial conocer la hora en la que vamos a regar.

Los expertos de Verdecora nos dan una serie de consejos que deberemos poner en práctica para conseguir unas plantas saludables:

Menos riegos, más a fondo. Consejos de riego para el verano. A diferencia de lo que parece, ni siquiera en verano el mucho riego es lo recomendable. Aunque es cierto que hay que tener en cuenta las particularidades propias de cada planta, en el caso de los lechos de flores lo recomendable es regarlos de dos a tres veces a la semana pero aumentando la cantidad de agua. De esta manera, estaremos ayudando a las plantas a paliar los efectos del calor y a contrarrestarlos tirando de sus propias reservas de agua.

Elegir con cuidado la hora del riego. Al amanecer o al atardecer son los dos mejores momentos para regar, ya sean plantas o el césped. El motivo no es solo que la luz solar pueda quemarlas sino, fundamentalmente, que tener el suelo con menor temperatura ayuda a mantener la humedad y a evitar su evaporación. Una manera perfecta de prolongar la humedad en nuestras plantas.

No mojar las hojas. Consejos de riego para el verano. Aunque se tiene tendencia a regar las plantas por encima, lo cierto es que esta práctica no las ayuda nada y menos en los meses de verano. Las hojas mojadas tienen tendencia a enfermar o, en caso de que les dé el sol, de quemarse.

El agua en cantidades correctas. Huyamos de la idea de que encharcar siempre es mejor porque ¡nada más lejos de la realidad! Lo cierto es que cada planta tiene sus necesidades de agua, por lo que tendremos que ser coherentes con eso. Eso sí: tengamos en cuenta que el agua se absorbe, por lo que será necesario esperar un poco para que esto suceda antes de volver a regar. En el caso del césped, es fundamental evitar el encharcamiento ya que esta agua no hace más que restarle aire a las raíces (y, por tanto, hacer que no puedan respirar sin oxígeno).

Mantener la humedad constante. Siguiendo con el consejo anterior, ayudaremos a las plantas a mantener una humedad constante. Algo que ayuda a evitar que se deshidraten, aunque también hemos de tener en cuenta que puede frenar el crecimiento (las raíces necesitan cierta sequía para crecer)