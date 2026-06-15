Trump anuncia un acuerdo con Irán y la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz

Donald Trump ha anunciado que ha cerrado el esperado acuerdo con la República Islámica de Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estreecho de Ormuz. «El acuerdo ya está cerrado, ¡felicidades a todos! De este modo, autorizo la apertura del estrecho de Ormuz sin peajes y, al mismo tiempo, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Barcos del mundo, ¡arranquen motores! ¡Que fluya el petróleo!», ha escrito en su propia red social, Truth.

La televisión pública iraní, IRIB, ha confirmado también del acuerdo. «Con la autoridad, firmeza y valiente resistencia de las fuerzas armadas y del pueblo contra el enemigo criminal, Estados Unidos se ha visto obligado a aceptar el fin de la guerra contra la República Islámica de Irán y el Frente de la Resistencia», ha dicho la cadena de los ayatolás.

El primero en anunciar el acuerdo había sido el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha actuado de mediador, con lo que ha denominado como un Acuerdo de Paz. «Las dos partes han declarado el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano», ha explicado Sharif, que ha asegurado que la firma oficial del acuerdo será el 19 de junio en Suiza.

De esta forma, se da un firme paso para poner fin a un conflicto que comenzó el pasado 28 de enero cuando, en una operación conjunta, Israel y Estados Unidos lanzaron su primera ofensiva contra Irán, con el objetivo de cortar el desarrollo de armamento nuclear por parte de la dictadura de los ayatolás. El ataque se saldó con la muerte del ayatolá Alí Jameneí, que llevaba en el poder desde 1989. Este acuerdo reabre un nuevo periodo de 60 días de alto el fuego para negociar un acuerdo definitivo sobre el futuro nuclear de Irán.

Donald Trump ha pisado el acelerador en los últimos días para poder cerrar este acuerdo de paz este domingo, antes de la fiesta por su 80 cumpleaños. El sábado prometió que el acuerdo quedaría cerrado el domingo, fecha que los iraníes negaron a continuación. El tiempo ha mostrado que el plazo dado por Trump era el correcto, imponiendo sus tiempos a los ayatolás.

Vance: «Irán nunca tendrá un arma nuclear»

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este domingo, tras el anuncio del acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, que la República Islámica «nunca tendrá un arma nuclear». «Debemos celebrar que podemos afirmar con seguridad, con confianza, que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Tenemos mucho trabajo por hacer pero tuvimos una gran victoria esta noche», declaró en una entrevista con Fox News.

Vance explicó que el acuerdo incluye la reapertura «inmediata» del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense, y el levantamiento del bloqueo marítimo que Estados Unidos impone desde abril a los buques que entran y salen de puertos iraníes. El vicepresidente anunció además que planea acudir a la firma oficial del acuerdo y abrió la puerta a la posibilidad que vaya también el presidente, Donald Trump.