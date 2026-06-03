En una entrevista explosiva para el podcast Pod Force One del New York Post, con la periodista Miranda Devine, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha abierto la puerta a reunirse con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei.

«Me gustaría conocerlo. Me encantaría conocer a todo el mundo. Me gustaría conocerlo y probablemente nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas», declaró Trump sobre Jamenei en el pódcast publicado este miércoles.

Trump ha reiterado que las conversaciones con Irán avanzan positivamente, que el ayatolá Mojtaba, líder de la dictadura, está «involucrado» en las decisiones y que «parece que nos estamos llevando bastante bien». Expresa optimismo sobre un posible acuerdo que incluya la renuncia iraní a las armas nucleares.

Mojtaba Jameneí, de 56 años, fue nombrado líder supremo de Irán después de que el operativo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán acabara con la vida de su padre, Alí Jameneí, quien lideró el país desde 1989. En los ataques también fallecieron otros miembros de su familia.

Por otra parte, Trump ha admitido en la entrevista que en una reciente llamada telefónica reprendió duramente al primer ministro israelí por las escaladas militares en Líbano, que según él ponían en riesgo las negociaciones de paz con Irán. «Estaba un poco perturbado», explicó Trump, y confirmó haberle dicho a Netanyahu algo como: «Bibi, ¿estás jodidamente loco?». Le reprochó que sus acciones estaban aislando a Israel internacionalmente y le recordó el apoyo que le ha brindado.

No le gustó nada a Trump el último desafío del líder hebreo, que este lunes amenazaba con aumentar su ofensiva contra el Líbano en plenas negociaciones de ampliación del alto el fuego de EEUU con Irán para negociar un acuerdo de paz duradero.

En la bronca telefónica de Trump a Netanyahu, adelantada por Axios, uno de los medios estadounidenses mejor informado sobre la crisis con Irán, fuentes de la Casa Blanca revelan que el presidente de EEUU le dijo: «¡Estás jodidamente loco! Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. ¡Todo el mundo odia a Israel por esto!», en referencia a la escalada de los ataques a Líbano.

Tras unas horas intensas en las que Trump era optimista sobre el acuerdo con Irán, el posterior jarro de agua fría de Netanyahu por su desafío de atacar Beirut y el consiguiente enfado iraní (uno de los puntos del acuerdo es que cesen los ataques a Líbano), Trump ha tenido una de las conversaciones más tensas con el primer ministro israelí. De hecho, el republicano se despidió diciéndole: «Bibi, vale, vale, asegúrate de que todo esté resuelto».