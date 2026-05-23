Trump se ha reunido este viernes con sus principales asesores para decidir si reanuda la guerra en Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha reunido este viernes a su equipo de seguridad nacional de más alto nivel para analizar la situación de la guerra con Irán, según fuentes de la Casa Blanca.

Fuentes cercanas al presidente indican que Trump está considerando seriamente ordenar nuevos ataques contra Irán si no se produce un avance significativo de última hora en las negociaciones. Se rompería así el alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

La reunión de Trump, de la que ha informado Axios, coincide con la llegada a Teherán del jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, en un esfuerzo de última hora por mediar y evitar la reanudación de los combates.

Una delegación de Catar también ha viajado a la capital iraní para apoyar las gestiones de mediación. Se espera que Munir se reúna este sábado con el general Ahmad Vahidi, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y figura clave en las decisiones de la dictadura iraní.

Un alto cargo estadounidense cercano a las conversaciones las describe como «angustiantes», señalando que los borradores «van y vienen a diario» sin avances relevantes, sostiene Axios.

A la reunión de esta tarde han asistido, junto a Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el director de la CIA John Ratcliffe, la jefa de gabinete Susie Wiles y otros altos funcionarios. No estuvieron presentes el secretario de Estado Marco Rubio, que se encuentra en Suecia en una reunión de la OTAN, ni el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, quien participaba en la ceremonia de graduación de la Academia Naval.

Durante el encuentro, Trump ha sido puesto al corriente del estado de las negociaciones y de los distintos escenarios en caso de que estas fracasen. Horas después de la reunión, la Casa Blanca ha modificado la agenda del presidente para el fin de semana: tras un discurso en Nueva York el viernes por la noche, regresará a Washington en lugar de viajar a su club de golf en Bedminster.

Trump también ha anunciado este viernes que no asistirá a la boda de su hijo Don Jr. debido a «circunstancias relacionadas con el Gobierno y mi amor por los Estados Unidos de América» y subrayó la importancia de permanecer en la Casa Blanca en este momento.

Fuentes cercanas al presidente revelan que Trump ha mostrado una creciente frustración por la deriva de las negociaciones en los últimos días, asegura Axios; el martes le expresó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su deseo de dar una última oportunidad a la diplomacia, pero para el jueves por la noche ya se inclinaba hacia un ataque militar.

Ataque «decisivo» para declarar la victoria

Una fuente cercana indicó que el presidente ha planteado la posibilidad de una operación militar «decisiva» tras la cual podría declarar la victoria y dar por concluida la guerra. Hasta el momento, no hay indicios de que haya tomado una decisión definitiva.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní afirmó este viernes que las conversaciones continúan, aunque todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo. La agencia Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria, cita a una fuente del equipo negociador iraní que señaló que la prioridad es “poner fin a la guerra” y que no se negociarán otros temas hasta lograrlo.

Trump anunció el pasado lunes que posponía un ataque contra Irán planeado para el martes. Según el presidente de EEUU, la suspensión llegaba después de que se lo pidieran sus aliados de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos.