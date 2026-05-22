La familia del testaferro de Maduro Alex Saab abandona Venezuela y vivirá en Miami tras su deportación a EEUU

La familia del testaferro del narcodictador Nicolás Maduro, Alex Saab, ha abandonado Venezuela este viernes y vivirá en Miami (Florida) tras su deportación a Estados Unidos. La familia del empresario venezolano-colombiano Alex Saab ha abandonado Venezuela pocos días después de su deportación a Estados Unidos y planea instalarse en Miami. La salida incluye a su esposa, Camilla Fabri, sus hijas, su hijo mayor y otros familiares.

En un principio, se ha destacado que la familia viajará a Italia. En cambio, tienen previsto reunirse con Saab en Miami, donde Saab permanece detenido tras ser entregado por Delcy Rodríguez y donde se enfrenta a cargos federales por lavado de dinero y sobornos ligados a contratos estatales. Camilla Fabri deberá responder ante la Justicia italiana por blanqueo de capitales. Mientras Alex Saab sigue detenido en Miami y afronta cargos federales por lavado de dinero y conspiración financiera.

La salida se produce tras la deportación de Alex Saab autorizada por Delcy Rodríguez el pasado sábado 16 de mayo, una decisión que marcó la ruptura definitiva con quien fue reivindicado públicamente por el chavismo durante años e incluso ocupó cargos oficiales tras su regreso a Caracas en 2023.

El traslado familiar es parte de un acuerdo con Washington, en un contexto en el que Saab podría convertirse en una pieza clave dentro de las investigaciones abiertas por la Justicia estadounidense sobre la estructura financiera que sostuvo a la narcodictadura de Nicolás Maduro.

Juicio de Alex Saab en Miami

El empresario de origen colombiano, principal testaferro de Nicolás Maduro, aterrizó en Miami el 16 de mayo de 2026 escoltado por agentes de la DEA tras ser deportado. La entrega fue autorizada por Delcy Rodríguez, tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro el 3 de enero de este mismo año.

Saab compareció ante una corte federal en Florida, donde la juez dictaminó que permanecerá detenido de forma obligatoria y sin derecho a fianza al menos hasta su próxima audiencia programada para el 24 de junio de 2026. Saab se enfrenta a acusaciones de lavado de dinero y corrupción vinculadas al programa de alimentos CLAP de Venezuela destinado a las familias de bajos ingresos.

Viaje de Camilla Fabri y sus hijos a Italia

La esposa de Saab y sus hijos han salido de Venezuela. En febrero, Camilla Fabri fue destituida de todos sus cargos dentro de la administración pública, incluyendo el de viceministra para Comunicación Internacional.

Condenas de prisión en Italia

La salida de Camilla Fabri de Venezuela también la coloca frente a sus cuentas pendientes con la Justicia italiana. La esposa de Alex Saab fue investigada y procesada por blanqueo de capitales junto a su hermana, Beatrice Fabri, y su cuñado, Lorenzo Antonelli. Los tres admitieron su responsabilidad penal y alcanzaron un acuerdo judicial que derivó en condenas de prisión.

La investigación de las autoridades italianas concluyó que parte de los fondos públicos venezolanos destinados a programas de asistencia social fueron desviados y canalizados a través de Italia con el objetivo de ocultar su origen ilícito. Según las pesquisas, ese dinero fue utilizado, entre otras operaciones, para la compra de un apartamento de lujo en pleno centro de Roma, valorado en cinco millones de euros.

Tras reconocer los hechos, Camilla Fabri fue condenada a un año y siete meses de cárcel, una sentencia que deberá afrontar una vez regularizada su situación judicial en territorio italiano.

De esta forma, el círculo más cercano de Alex Saab queda atrapado entre dos frentes judiciales: mientras el empresario colombiano responde ante la Justicia federal de Estados Unidos en Miami por cargos de lavado de dinero y conspiración financiera, su entorno familiar deberá cumplir condenas y responder por delitos vinculados al blanqueo de capitales en Europa.