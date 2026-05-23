George Russell se lleva la mini pole en Canadá, con Sainz décimo y Alonso estrellado

Mercedes empieza mandando en Canadá con un nuevo doblete. George Russell se ha llevado la mini pole (1:12.965) en la clasificación al sprint del GP de Canadá de Fórmula 1. El británico se impuso por apenas 68 milésimas a su compañero de equipo, Kimi Antonelli, que se quedó muy cerca de llevarse el premio gordo. Una vez más, la escudería germana se impone a sus rivales con bastante autoridad.

La clasificación comenzó con un accidente de Fernando Alonso que provocó la bandera roja. El español se estrelló contra las protecciones al final de la SQ1 cuando estaba peleando por entrar a la SQ2. Finalmente, el de Aston Martin pasó el corte gracias a que no quedaba casi tiempo y sus rivales no pudieron dar ni una vuelta. Lo curioso es que saldrá decimosexto en la sprint de Montreal este sábado, la cual es su mejor posición en una sprint.

Una pena porque el piloto asturiano estaba firmando una gran clasificación. Se sacó de la manga dos vueltas increíbles en un trazado que no es nada favorable para Aston Martin. De hecho, los verdes esperaban sufrir más de lo normal en este circuito de Montreal por las condiciones de la pista. Pero con el bicampeón del mundo de F1 todo es posible. No obstante, en esa SQ2 habría sido complicado mejorar ese decimosexto puesto.

En ausencia del mago asturiano de Oviedo, apareció en escena el otro mago español, el de Madrid. Carlos Sainz firmó un gran décimo puesto después de meterse in extremis en la SQ3, echando a Nico Hulkenberg con una última vuelta prácticamente perfecta casi sobre la bocina. El madrileño exprimió al máximo el jugo del Williams para poder pasar el corte y colarse entre los 10 mejores.

Pero, una vez en la SQ3, nada pudo hacer para mejorar ese décimo puesto. Sainz se quedó a 1,5 segundos del tiempo de Russell, y a ocho décimas del de Lindblad, noveno clasificado. El piloto británico estaba a años luz del español. Bastante hizo Carlos con ese coche logrando ese décimo puesto.

En la parte delantera, Hamilton apretó para intentar meterse en esas dos primeras filas, pero su mejor tiempo se quedó lejos de los Mercedes de Russell y Antonelli y los McLaren y saldrá quinto, justo por delante de Leclerc, sexto, y Verstappen, séptimo. La primera fila fue para las flechas de plata, que pasaron por encima de los dos coches naranjas. Norris acabó tercero a tres décimas del tiempo de su compatriota, mientras que Piastri fue cuarto.