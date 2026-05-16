Carlos Sainz alucina con su primera vuelta en el Madring ya terminado: «¡De Madrid al cielo!»

Carlos Sainz ha estrenado el Madring ya terminado. El piloto español se atrevió a dar la primera vuelta del circuito madrileño ya asfaltado y experimentar cómo será uno de los Grandes Premios más esperados del Mundial de la Fórmula 1. El de Williams reaccionó y se lo pasó como un niño probando todos los trazados, desniveles y, como no, el gran atractivo: el Monumental.

La expectación era total. Sainz, como embajador del Gran Premio de España, hizo la primera vuelta real con un Ford Mustang GT y dio sus primeras impresiones de cuáles serán los puntos claves del Madring y las zonas más complicadas que pondrán en un aprieto a los pilotos en los 5,4 kilómetros y 22 curvas. En la prueba, a pesar de que fue uno de los que participó en el diseño final, acabó alucinando en varios momentos de su primer testeo real: «La primera curva me gusta mucho; ya se verá cómo nos peleamos un poco con el coche», comenzó comentando Carlos Sainz.

Sainz señaló más puntos clave del Madring. En la curva 3, indicó que los coches se pondrán «320-330 kilómetros por hora» después de una recta muy largo. Aunque en la curva 5 aseguró que «será un embudo que servirá de ayuda para hacer adelantamientos». Aunque toda la emoción estará en las siguientes curvas, donde el madrileño señaló en la 12, la Monumental, que será completamente a ciegas: «Sólo se ve el cielo. De Madrid al cielo. Yo creía que tenía peralte y ya. De repente no solo tiene peralte, sino que es ciega. Se ha juntado un buen cóctel de cosas», confesó.

Sobre las curvas 14 y 15, Carlos Sainz aseveró que le recuerdan a Spa y Silverstone al ser muy rápidas. «Me lo he pasado muy bien porque es muy sorprendente», concluyó después de completar todo el madring. La Fórmula 1 detalló que esta primera vuelta supone «un paso simbólico y técnico muy importante para el proyecto». Se espera que el circuito esté listo para entregar a la FIA el próximo 31 de mayo. Carlos Sainz ya lo ha probado y garantiza que será uno de las mejores carreras del Mundial.