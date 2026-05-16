Carlos Sainz alucina con su primera vuelta en el Madring ya terminado: «¡De Madrid al cielo!»
Carlos Sainz reaccionó a La Monumental
Se espera que el circuito esté listo para entregar a la FIA el próximo 31 de mayo
Comienza la carrera por la sostenibilidad en el circuito de Fórmula 1 de Madring
Carlos Sainz ha estrenado el Madring ya terminado. El piloto español se atrevió a dar la primera vuelta del circuito madrileño ya asfaltado y experimentar cómo será uno de los Grandes Premios más esperados del Mundial de la Fórmula 1. El de Williams reaccionó y se lo pasó como un niño probando todos los trazados, desniveles y, como no, el gran atractivo: el Monumental.
La expectación era total. Sainz, como embajador del Gran Premio de España, hizo la primera vuelta real con un Ford Mustang GT y dio sus primeras impresiones de cuáles serán los puntos claves del Madring y las zonas más complicadas que pondrán en un aprieto a los pilotos en los 5,4 kilómetros y 22 curvas. En la prueba, a pesar de que fue uno de los que participó en el diseño final, acabó alucinando en varios momentos de su primer testeo real: «La primera curva me gusta mucho; ya se verá cómo nos peleamos un poco con el coche», comenzó comentando Carlos Sainz.