La ‘La Monumental’ curva del Madring coge forma: sencillamente impresionante

Madrid ya empieza a rugir al ritmo de la Fórmula 1. El nuevo circuito urbano de la capital, conocido como Madring, avanza a gran velocidad en su construcción y ya deja ver algunos de sus elementos más espectaculares. Entre ellos, destaca una curva que apunta a convertirse en icono del campeonato: ‘La Monumental’.

El trazado debutará en el Mundial en 2026 con el Gran Premio de España, que se celebrará entre el 11 y el 13 de septiembre en un circuito de 5,4 kilómetros y 22 curvas alrededor de IFEMA y Valdebebas. Pero más allá de las cifras, lo que realmente está generando expectación son las primeras imágenes publicadas del proyecto, que muestran el avance real de las obras. Las máquinas ya trabajan sobre el terreno y el circuito empieza a tomar forma. En los últimos días, la organización ha difundido nuevas fotografías del estado actual de la construcción, dejando ver zonas clave del recorrido… y, sobre todo, el desarrollo de la famosa curva ‘La Monumental’.

Esta curva, llamada a ser una de las más espectaculares del calendario de la Fórmula 1, destaca por su diseño único. Tendrá una longitud cercana a los 550 metros y un peralte del 24%, una inclinación muy poco habitual que obligará a los pilotos a mantener altas velocidades durante varios segundos. Inspirada en la forma de una plaza de toros, su estructura semicircular permitirá además albergar a unos 45.000 espectadores, convirtiéndola en uno de los puntos más calientes del circuito. Las imágenes difundidas muestran que esta zona ya está en fase avanzada de ejecución, con movimientos de tierra y estructuras iniciales visibles. Aunque todavía no está terminada, ‘La Monumental’ empieza a dejar claro que será el gran símbolo del Madring, tanto a nivel visual como deportivo.

El proyecto, que pretende situar a Madrid como una de las grandes sedes del automovilismo mundial, sigue cumpliendo plazos. A falta de meses para su estreno, el circuito va pasando de plano a realidad. Y si hay una imagen que resume esa transformación, es precisamente la de esa curva que ya empieza a levantarse. Porque el Madring no solo quiere albergar una carrera. Quiere crear espectáculo. Y todo apunta a que ‘La Monumental’ será el lugar donde ese espectáculo cobre vida.