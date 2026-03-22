Habrá Madrid para rato: la Fórmula E triunfa en el Jarama con una de las mejores carreras de su historia

Madrid ha vuelto a triunfar. El éxito rotundo en la organización del ePrix de Fórmula E en el circuito del Jarama, redondeado con una de las mejores carreras de los 12 años de historia del campeonato eléctrico de monoplazas, volvió a demostrar la increíble capacidad de la capital de España y sus instituciones para albergar eventos de talla mundial.

El sueño de Alejandro Agag y Alberto Longo, cofundadores de la Fórmula E, se convirtió en una realidad que se volverá a repetir durante los próximos años, como aseguran fuentes del campeonato a este periódico. El Jarama reunió a más de 30.000 espectadores este sábado y éstos disfrutaron de un espectáculo único en la historia del deporte de motor en nuestro país.

La organización del evento lo bordó, con todo tipo de entretenimiento para el que se costease una entrada, así como para la prensa, invitados y VIPs. Desde simuladores a lo largo del paddock hasta una pista de pádel y shows de Omar Montes y Dj Nano… Madrid desprendió diversión a raudales. Una gran carrera enmarcó todo ello, con el ganador António Félix da Costa sin poder contener la emoción en un escenario tan icónico al que hizo desplazarse a más de 80 familiares y amigos.

OKDIARIO pudo disfrutar durante el viernes y el sábado de la mano de Cupra, que además de dar nombre al ePrix y aportar el carácter nacional (marca española y piloto español, Pepe Martí), ofreció a los medios la mejor experiencia en la Race Suite y con las visitas a su box para vivir de primera mano la Fórmula E.

Cupra brilla en casa

Cupra-Kiro firmó un gran fin de semana en el que rozó su primer podio de la temporada tras el adelantamiento del líder del Mundial, Pascal Werhlein, a Dan Ticktum en la chicane previa a la línea de meta en la última vuelta. Pepe Martí respondió a las expectativas liderando la carrera durante cuatro vueltas tras una gran gestión de la energía y el modo ataque al principio para terminar firmando un buen noveno puesto.

La locura con el catalán ya es real y este sábado Pepe Martí se convirtió en uno de los nuevos ídolos de los fieles del automovilismo en España. Éste recibió la visita nada menos que del rey Felipe VI, que encabezó una larga lista de VIPs que no quisieron perderse el nacimiento de la Fórmula E en Madrid.

Thibaut Courtois, Raúl Asencio, Dani Ceballos (jugadores del Real Madrid), el piloto Carlos Sainz, el piragüista y medallista olímpico Saúl Craviotto o el actor Idris Elba, que vivió la carrera junto a Russell O’Hagan, jefe de equipo en Cupra-Kiro, fueron algunos de los presentes.

La Fórmula E brilla en Madrid

En definitiva, la Fórmula E ha llegado para quedarse en Madrid en un circuito como el Jarama, del que los propios pilotos ya afirman que es el mejor en el que han competido en la disciplina eléctrica. Longo, en su entrevista con este medio, aseguró que la carrera se celebrará muchos años más y lo cierto es que el presente le ha dado la razón con un evento asombroso a todos los niveles.