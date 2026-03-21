Da Costa se lleva la gloria en Madrid con Pepe Martí noveno y Cupra roza el podio en casa

António Félix da Costa escribió su nombre en el primer trofeo de ganador del ePrix de Madrid de Fórmula E de la historia. El veterano piloto portugués, campeón de la competición eléctrica en 2020, remontó desde la tercera posición para llevarse la victoria este sábado en el circuito del Jarama tras un espectacular duelo hasta la bandera a cuadros contra su compañero en Jaguar, Mitch Evans.

Pepe Martí terminó noveno en la prueba de casa y su compañero en Cupra, Dan Ticktum, estuvo muy cerca de colarse en la fiesta del español. Al británico se le escapó el podio en la chicane justo antes de la línea de meta, donde Pascal Wehrlein le superó sobre la bocina para agarrar la tercera posición. Deslumbró en la salida, se aupó hasta dicho lugar y realizó una gestión sensacional de la energía, pero el de Porsche le barrió.

Ticktum llegó a luchar incluso por la victoria, pues marchaba segundo en la penúltima vuelta. Por su parte, Pepe Martí vuelve a estar en los puntos tras una carrera que llegó a liderar durante algunos giros en el ecuador. El piloto español gastó el modo ataque casi al principio y así pudo auparse hasta la cabeza de carrera, pero el paso de los minutos le fue colocando cerca de su puesto de salida. Al final, subió de nivel y se colocó noveno.

Pepe Martí partía desde la duodécima posición, cayó a la decimoquinta en las primeras vueltas y planteó una estrategia alternativa en el uso de la energía que le hizo subir hasta la primera posición, tras ser el segundo piloto en activar el modo ataque. Gran día para Cupra pese al chasco final y sobresaliente rotundo en la organización de una cita que ha llegado para quedarse durante muchos años en el calendario de la Fórmula E.

Pepe Martí y Cupra atraen la atención

El piloto español cayó posiciones cuando el resto de participantes fueron activando el modo ataque, que proporciona potencia extra y tracción a las cuatro ruedas, pero ahorró energía para recuperar dos posiciones en las dos últimas vueltas y sumar dos puntos a su casillero en la que fue la sexta cita de la temporada de su debut en el campeonato de monoplazas 100% eléctricos.

Una carrera en la que los pilotos impusieron un ritmo lento al inicio, en busca de maximizar la gestión de energía, y que propició constantes luchas en pista y toques, como el del neerlandés Nyck de Vries (Mahindra) a Wehrlein, que le hizo perder el alerón al primero, o el británico Taylor Barnard (DS Penske), sancionado tras echar de pista al suizo Nico Müller (Porsche) en un intento de adelantamiento.

Da Costa se emociona

Y, sobre todo, dejó una lucha final a cuatro pilotos por la victoria, que se decidió en la última vuelta, con Da Costa repitiendo victoria por segunda carrera consecutiva, tras imponerse en Yeda (Arabia Saudí). Cuesta encontrar un precedente en el que un piloto de Fórmula E se emocionase tanto al ganar una carrera, pero Madrid y España son un escalafón muy alto.