OKDIARIO graba al Rey Felipe VI entrando al ‘pit lane’ del Jarama para animar a Pepe Martí

OKDIARIO captó la llegada del rey Felipe VI al paddock del circuito del Jarama antes de acceder al pit lane para visitar el garaje de Cupra y encontrarse con Pepe Martí, piloto español. El monarca dio su apoyo al catalán, que protagonizará este sábado una cita histórica en la primera carrera de la historia de la Fórmula E en Madrid y España.

Felipe VI llegó acompañado de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto Agag y Alberto Longo, cofundadores del campeonato eléctrico de monoplazas. El Rey presenciará la carrera en el Jarama que arranca a las 15:05 horas y en la que Pepe Martí espera regalar al país una gran alegría.