OKDIARIO graba al Rey Felipe VI entrando al ‘pit lane’ del Jarama para animar a Pepe Martí
Así fue la llegada del monarca al paddock del circuito del Jarama
OKDIARIO captó la llegada del rey Felipe VI al paddock del circuito del Jarama antes de acceder al pit lane para visitar el garaje de Cupra y encontrarse con Pepe Martí, piloto español. El monarca dio su apoyo al catalán, que protagonizará este sábado una cita histórica en la primera carrera de la historia de la Fórmula E en Madrid y España.
Felipe VI llegó acompañado de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto Agag y Alberto Longo, cofundadores del campeonato eléctrico de monoplazas. El Rey presenciará la carrera en el Jarama que arranca a las 15:05 horas y en la que Pepe Martí espera regalar al país una gran alegría.
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