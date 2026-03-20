Alberto Longo: «A la Fórmula E le faltaba carácter español para venir a Madrid, estaremos muchos años»

Alberto Longo (Sevilla, 1974) es el gran hacedor de que este fin de semana Madrid vaya a albergar la cuarta fecha (quinta prueba) del Mundial de Fórmula E. 12 años después de su fundación, la competición eléctrica de monoplazas tendrá una cita en nuestro país y será en el circuito del Jarama, con dos días apasionantes de motor, sobre todo con la carrera del sábado a las 15:05 horas.

Longo explica a este periódico antes del e-Prix de Madrid lo que necesitaba el campeonato para llegar a la capital de España. Pepe Martí, piloto español, Cupra, marca española… Todos los ingredientes están sobre la mesa para que salga una de las mejores carreras del campeonato, esa que tanto tiempo llevaban pidiendo desde el propio «ecosistema de la Fórmula E».

PREGUNTA: Enhorabuena por traer la Fórmula E a Madrid. El grado de felicidad quizá sea difícil de medir, ¿no?

RESPUESTA: Efectivamente. Para mí, después de 12 años y 153 carreras que han hecho justo antes de la carrera en Madrid, siento un orgullo y una emoción tremenda por haber conseguido venir a correr a casa. La gente me decía: ¿Por qué estáis tardando tanto? Era un tema de tener garantía de éxito. Hoy en día se han dado todas las circunstancias que se tenían que dar.

La Fórmula E ya es una empresa establecida, que hace 17 carreras a nivel mundial, la siguen más de 420 millones de fans en todo el mundo, se televisa en más de 192 países, tiene más de ocho fabricantes… Ese era el momento en el que podíamos empezar a pensar en venir a España. Nos faltaba, aparte de los fundadores, un carácter español. Tenemos Cupra y encima a Pepe Martí como piloto español competitivo y que sin duda va a ganar alguna carrera y a darnos muchas alegrías.

P: Cupra da nombre a la cita, es parte fundamental de ella e imagino que para la organización también ha sido clave el apoyo de la Comunidad de Madrid y su alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

R: Apoyo institucional nada más, no hemos pedido ningún tipo de apoyo que no lo sea. Nos llena de orgullo que Madrid, esa gran capital del mundo del deporte y de la cultura, también se haya fijado en la Fórmula E y esté dándole ese apoyo institucional que tanto nos hace falta.

P: El alcalde le puso el reto a Pepe Martí de hacerlo bien en Madrid e incluso ganar. ¿Usted le ha comentado algo?

R: A Pepe, desde el día que me enteré de que iba a ser fichado por Cupra, lo llamé directamente y le dije: ‘Oye, estamos hablando también para hacer una carrera en Madrid, así que ya te puedes poner las pilas, que quiero que haya buen resultado en Madrid’. Ojalá, es muy competitiva la Fórmula E. En 12 años de historia la han ganado 11 pilotos distintos. Lo está haciendo lo mejor que puede y llega en plena forma, esperemos que con posibilidades de llegar a podio.

P: Lo ha dicho usted, Madrid es la capital del mundo del deporte y en los últimos meses también la del motor.

R: Es la pera. Es espectacular llegar a Madrid y que esté en boca de todo el mundo. Llegamos a Madrid por accidente por la DANA (en los test de pretemporada de 2024 que se iban a celebrar en Cheste), pero lo que hizo en cuanto salimos de aquí todo el ecosistema de la Fórmula E, incluyendo pilotos, equipos y fabricantes, fue preguntarme si había sopesado hacer una carrera aquí.

Yo les respondí que es un circuito permanente, que no entraba en nuestro ADN, y me dijeron que daba igual, que les parecía espectacular y que Madrid era la ciudad donde querían estar todos. Era música para mis oídos y tardamos muy poco tiempo en llegar a un acuerdo tanto con el RACE como con la Federación local para incluirla en el calendario rápidamente.

P: Por plazos, no se ha podido celebrar en Madring (futuro circuito de F1 en Madrid), ¿pero se valora este escenario en el futuro?

R: Nosotros somos muy leales al RACE, al Jarama, que es un circuito absolutamente histórico, nos encanta. Han sido muy amables para colocarlo con las necesidades que tenía la Fórmula E. Había que hacer una chicane, se hizo… Nos sentimos súper apoyados por el Jarama y estaremos allí muchos años.

P: En esta época de constante crispación, ¿no siente que esta avalancha de deporte en España en todas sus disciplinas es un alivio para la población?

R: Sin duda, el deporte es entretenimiento. Cuando la gente está aburrida, normalmente se crispa más. Esto es un hecho. Ver lo que está haciendo Madrid, una ciudad tan abierta al mundo a día de hoy, que suena allá por donde vamos.

Todo el mundo quiere ir a Madrid y todo aquel que ha estado le parece una ciudad espectacular, abierta, entretenida, vibrante, de gente joven, con una restauración y hostelería maravillosas… El Madrid que yo dejé hace 14 años cuando me fui a vivir a Londres, a montar la Fórmula E y el que hay ahora son completamente distintos. Esto nos enorgullece muchísimo a los que vivimos fuera de España.

P: ¿Qué le queda por conseguir a la Fórmula E?

R: Mucho. Estamos enseñando la punta del iceberg nada más. Cuando lleguemos al billón de fans ya hablamos.