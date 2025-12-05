Pepe Martí: «Me merecía tener alguna oportunidad con Red Bull en la Fórmula 1»

Lejos de la frustración de no haber conseguido, de momento, su sueño, una de las promesas más grandes del automovilismo español en los últimos tiempos se muestra más feliz que nunca antes de su debut de este fin de semana en la Fórmula E. Pepe Martí (Barcelona, 2005) habla ya a OKDIARIO como piloto de Cupra antes de iniciar su andadura en la categoría eléctrica en el e-prix de Sao Paulo (Brasil) en la edición más abierta de su historia, ya que en España se podrá seguir de forma gratuita para todo el público del deporte de motor.

PREGUNTA: La última vez que le vi fue el pasado 7 de junio en su exhibición junto a Carlos Sainz y Mari Boya en Madring. Cómo le ha cambiado la vida…

RESPUESTA: Bastante, pero para bien.

P: Desde el día del anuncio de su fichaje hasta el inicio de la Fórmula E sólo han pasado 46 días. ¿Cómo se acostumbra uno a pasar de la Fórmula 2 a la modalidad eléctrica en tan poco tiempo?

R: Ha sido un cambio como el de F3 a F2. Es un coche totalmente distinto, que se lleva distinto. No aprendes desde cero porque aplicas muchas técnicas de la conducción de cualquier categoría, pero ha sido todo al límite justo de tiempo y hemos tenido que aprovechar los días que ha habido a tope.

P: En los test de Valencia y dejó sus primeras pinceladas. ¿Cuál es su objetivo en este Mundial?

R: Es difícil cuantificar una posición o un objetivo fijo, pero está claro que ha habido rookies que han hecho muy buen trabajo en el campeonato. Estoy contento de que ya en el test de Valencia conseguí hacer buenos tiempos, estar en el ritmo, seguir a los pilotos más veteranos y eso me da cierta confianza para empezar el año. Soy bastante precavido, tengo las expectativas bastante bajas, sólo por el hecho de que las carreras no se parecen en nada al test. No tengo un objetivo como tal aparte de maximizar mi aprendizaje en pista.

P: Cupra viene de ser décimo equipo en el año de su debut. ¿Se espera un gran salto?

R: A ver, yo soy conservador, pero está claro que Dan (Ticktum, su compañero de equipo) hizo una temporada muy correcta el año pasado, sobre todo en la segunda mitad fue muy competitivo. Al ser el primer año del equipo con el motor Porsche fue todo un aprendizaje, de hecho incluso en el test seguíamos aprendiendo cosas. Para mí obviamente fue empezar de cero, pero el equipo aún había muchas cosas que quería probar a nivel de tecnología, motor, cómo funcionan ciertos sistemas y además el campeonato evoluciona y, por lo tanto, también los sistemas que van aplicando los equipos. Pienso que va a haber un paso adelante. De la manera que están trabajando y en la que me siento arropado pienso que podemos hacer una buena primera temporada, pero hay que ser cautos, tener los pies bien plantados en el suelo y ser honestos de que ahora mismo estoy falto de experiencia. Así que veremos donde realmente estamos en Sao Paulo.

P: ¿Le apasiona el factor eléctrico o echará de menos el ruido de los motores clásicos?

R: Me he acostumbrado muy rápido. Además, tengo un híbrido en casa, así que cuando estoy con el eléctrico es como lo mismo que estar en el coche. Soy una persona que me gusta el ruido de los motores, pero lo que me gusta es correr. Da igual lo que sea, siempre me lo pasaré bien. Realmente no ha sido eso un factor para mí en ningún momento.

P: De Campos Racing a Cupra Kiro, se está convirtiendo en el emblema de los equipos españoles.

R: Gran parte de la estructura es inglesa, pero me he adaptado muy bien. El hecho de que Cupra esté involucrado a mí me hace sentir más en casa. En el equipo hay personal español, inglés, de muchos sitios y eso también hace que sea un ecosistema bastante fácil en el que trabajar. Me he adaptado bien al equipo por el hecho de que ellos me lo han hecho fácil a mí. Cuando alguien se esfuerza por intentar acoplarse bien al grupo y el grupo lo hace fácil terminas con lo que yo sentí en el test de Valencia. Una súper buena atmósfera para ir aprendiendo, trabajar y con los ingenieros dispuestos a ayudarme en lo que hiciese falta.

P: ¿Le emociona saber que correrá en Madrid en marzo de 2026?

R: Sí, totalmente.

P: ¿Es la cita clave de su primer año en la Fórmula E?

R: Bueno, es una cita en la que me gustaría hacerlo bien. Suma 25 puntos en la carrera igual que cualquier otra. Por mucho que me gustaría hacerlo bien en el Jarama, el objetivo es ir carrera a carrera y luego si llego bien preparado y hacemos un buen trabajo ya me tiraré flores de ser humilde, pero por el momento hay que tener los pies en el suelo porque la situación es la que es. Hay que ser pacientes y tener la cabeza bien amueblada de que lo más probable es que las dos o tres primeras carreras sean muy complicadas.

P: Pero si le dicen, ‘Pepe, este año vas a lograr una victoria’, la elegiría, ¿no?

R: Sí, por supuesto. Y tanto, ¿dónde firmo?

P: ¿Le decepcionó no poder llegar a la F1?

R: Por supuesto. Sí. Eso está claro, a cualquier piloto le gustaría llegar a la F1. Me hubiese gustado hacer un poco más en la F2, como ganar un domingo, que creo que lo merecíamos. Pero siendo honestos, hice lo que tenía que hacer, no pude hacer mucho más. No había mucha gente que me contestara durante este año, pero faltaron cosas, eso es cierto. No ha podido ser, pero hay más vida y ahora mismo estoy muy feliz donde estoy.

P: ¿Cree Red Bull fue injusto con usted sin siquiera cederle unos libres?

R: No quiero echar en cara mucho a Red Bull, sigo relacionado con la marca como tal y seguiré siendo un atleta el año que viene. Con el equipo de F1 por supuesto que me hubiera gustado tener alguna oportunidad. Me la merecía, pero lo pasado, pasado está. Si me llaman para hacer un día de test por la razón que sea yo me lo pensaré porque he tenido muy buenas experiencias con el equipo Red Bull, incluso con Helmut Marko he tenido buena relación. He estado dos años y medio vinculado al equipo y eso no quita que ha sido una etapa exitosa, pero ahora estoy más centrado en el nuevo capítulo de la historia.

P: ¿No piensa que para los españoles siempre es un poco más difícil que para el resto? Tuvo un compañero inglés este año que estará en 2026 en la F1, Arvid Lindblad.

R: No soy muy fan de echarle la culpa a la nacionalidad. Si no hay ningún español en el campeonato luego les interesa más tenerlo. Lo mismo pasa con la Fórmula E, entro a un campeonato donde soy el único español y eso atrae marketing, pero eso siempre está. No me gusta echarle las culpas a estas cosas porque si hubiese ganado el campeonato quién sabe si hubiese sido distinto.

P: ¿Cómo se cocina su fichaje por Cupra? ¿Quién le asesoró?

R: Yo ya era embajador de la marca a nivel nacional y conozco bien el lado de motorsport de Cupra. Como piloto, si hay una oportunidad de correr con un equipo de casa igual que he hecho con Campos cinco años la opción estaba muy clara para mí. Estoy muy feliz con el equipo, me he sentido muy bienvenido.

P: ¿Algún consejo de su manager, Fernando Alonso, que le haya reconfortado en los últimos meses?

R: Es un cambio para bien, aunque algunos digan que no. Ahora soy un piloto profesional para una marca grande como es Cupra y en un campeonato del mundo. Hay que ser objetivo y esto es un gran paso adelante en mi carrera deportiva. Lo más importante que me ha dicho es que esto es un cambio para bien, dentro de un campeonato con un nivel de tecnología muy similar al de la F1, al de la máxima categoría. Que sigo teniendo 20 años y que tengo la oportunidad de seguir aprendiendo, eso es lo más importante.

P: Con esa edad tiene toda la carrera por delante, ¿qué otros retos le apasionan además de la Fórmula E?

R: La otra opción era el Mundial de Resistencia, que como piloto es un campeonato muy bonito para correr con Le Mans… Pero si te soy sincero una de las cosas que más me gustan de la Fórmula E es que puedo mantener mi identidad propia dentro del coche y eso era importante para mí. Me gusta correr con la presión de tener tu nombre y representar a tu país, a tu familia…

P: ¿En qué rival de los que se va a encontrar este año se fija más?

R: Con el que he tenido relación más directa es Oliver Rowland porque es el coach de Arvid. Le he conocido muy bien durante este año y es el vigente campeón. Le pregunté cosas en su día, de hecho bromeábamos en su tiempo sobre si íbamos a competir el uno contra el otro y ahora se ha vuelto realidad. Seguramente sea el piloto que más tengo en la mirilla para seguir aprendiendo de él y sigue siendo de los favoritos al título. Una buena referencia desde la lejanía y con suerte irnos acercando durante el año.

P: ¿Cuál es su meta para 2026?

R: Puntuar en el 50% de las carreras, sería un éxito rotundo y luego ojalá tener un buen fin de semana en el Jarama en Madrid.

P: Le voy a pedir que elabore un top 4 con los siguientes nombres: Alonso, Sainz, Álex Palou y Pepe Martí.

R: No respondo (bromea).

P: ¿Y si quitamos el suyo?

R: No respondo igual, podría hacerlo, pero los tres son pilotos increíbles. Fernando a nivel histórico nacional e internacional lo que ha hecho por el deporte… es el mejor que hemos tenido en la historia de España. A Álex aún le queda mucho por dar, a Carlos también y nos están haciendo muy felices. Los podios de Sainz son un exitazo y del señor Palou… mejor no hablar. Tenemos la suerte de tener a tres pilotos de ese calibre y otros como Albert Costa, Dani Juncadella…

P: ¿Cuál es el sueño de su vida?

R: Supongo que lo mismo que todo el mundo a nivel personal: formar una buena familia y una de las cosas que estoy más agradecido es poder darle a mis hijos lo mismo que me han dado mis padres a mí, todas las oportunidades que he tenido. Eso sería un objetivo de vida muy claro.

P: ¿Y si un hijo le pidiera ser como usted qué le diría?

R: Que se lo piense bien. Tiempo al tiempo…