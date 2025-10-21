Pepe Martí aparca el sueño de la F1: ficha por Cupra y correrá en la Fórmula E
El de Barcelona, con 20 años, rechazó otras opciones como la IndyCar o continuar en F2
Quería estrenarse en una primera categoría cuanto antes y lo hará a partir de la próxima temporada
Además, correrá en el Jarama de Madrid el próximo 21 de marzo de 2026
Pepe Martí aparca definitivamente el sueño de la Fórmula 1, ya que el pasado lunes se cerró su fichaje por Cupra Kiro, equipo de Fórmula E, para el próximo Mundial. A finales de este mes ya rodará con el monoplaza eléctrico después y su desvinculación de Campos Racing se anunciará cuando dispute sus dos últimas carreras en la F2 en Qatar (30 de noviembre) y Abu Dabi (7 de diciembre).
El de Barcelona tenía otras opciones encima de la mesa como la IndyCar en Estados Unidos o continuar en la F2, pero las ha rechazado para subirse al coche de una primera categoría en auge como la Fórmula E. A sus 20 años, Pepe Martí correrá junto a Dan Ticktum y una de las pruebas en las que lo hará será el E-Prix de España en Madrid, que se celebrará en el Jarama el próximo 21 de marzo de 2026.
Pepe Martí, apadrinado por Fernando Alonso y su agencia de representación A14 Management, correrá en la Fórmula E con Cupra, que esta temporada pasada no fue una de las primeras fuerzas. El piloto español tuvo su gran oportunidad de ascender a la F1 de la mano de Red Bull en 2024, aunque la perdió ante un Isack Hadjar que pasará de Racing Bulls a la escudería oficial junto a Max Verstappen en 2026. Arvid Lindblad ocupará su vacante.
Pepe Martí se estrenará en Cheste
Como informó Mundo Deportivo y ha podido confirmar este periódico, Pepe Martí ficha por Cupra con efecto inmediato y correrá durante la próxima semana los días 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre en los test de pretemporada que se celebrarán en el circuito de Cheste (Valencia).
