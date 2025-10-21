Pepe Martí aparca el sueño de la F1: ficha por Cupra y correrá en la Fórmula E

Pepe Martí aparca definitivamente el sueño de la Fórmula 1, ya que el pasado lunes se cerró su fichaje por Cupra Kiro, equipo de Fórmula E, para el próximo Mundial. A finales de este mes ya rodará con el monoplaza eléctrico después y su desvinculación de Campos Racing se anunciará cuando dispute sus dos últimas carreras en la F2 en Qatar (30 de noviembre) y Abu Dabi (7 de diciembre).

El de Barcelona tenía otras opciones encima de la mesa como la IndyCar en Estados Unidos o continuar en la F2, pero las ha rechazado para subirse al coche de una primera categoría en auge como la Fórmula E. A sus 20 años, Pepe Martí correrá junto a Dan Ticktum y una de las pruebas en las que lo hará será el E-Prix de España en Madrid, que se celebrará en el Jarama el próximo 21 de marzo de 2026.

Pepe Martí, apadrinado por Fernando Alonso y su agencia de representación A14 Management, correrá en la Fórmula E con Cupra, que esta temporada pasada no fue una de las primeras fuerzas. El piloto español tuvo su gran oportunidad de ascender a la F1 de la mano de Red Bull en 2024, aunque la perdió ante un Isack Hadjar que pasará de Racing Bulls a la escudería oficial junto a Max Verstappen en 2026. Arvid Lindblad ocupará su vacante.

Pepe Martí se estrenará en Cheste

Como informó Mundo Deportivo y ha podido confirmar este periódico, Pepe Martí ficha por Cupra con efecto inmediato y correrá durante la próxima semana los días 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre en los test de pretemporada que se celebrarán en el circuito de Cheste (Valencia).