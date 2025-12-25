Perico Delgado se siente «manipulado» por sus comentarios contra los propalestinos: «Paz y sosiego»

Perico Delgado ha vuelto a hablar sobre la polémica que surgió en la última Vuelta Ciclista a España, en la que criticó todos los movimientos y boicots de propalestinos a la carrera por la participación del equipo Israel en la prueba. Ahora, Delgado asegura «estar tranquilo» ante un futuro incierto en TVE, ya que hay muchas voces que quieren censurar al ex ciclista -y uno de los comentaristas más famosos- por esas críticas.

«Yo estoy tranquilo. Lo que sucede es que vivimos en una sociedad en la que buscamos confrontaciones donde no las hay», ha dicho Perico Delgado en Segovia, ciudad de la que es natal y donde ha participado en la tradicional Carrera del Pavo de bicicletas sin cadena.

Perico Delgado se siente «manipulado» y además cree «que la gente también se tiene que sentir manipulada». «Hay que tener un puntito de paz, de sosiego y creo que eso el tiempo afortunadamente nos lo da», añadido el comentarista de TVE, que lleva muchísimos años retransmitiendo las grandes carreras ciclistas con Carlos de Andrés en la televisión pública.

En una entrevista con OKDIARIO en la finalización de La Vuelta, Perico Delgado cargó contra Pedro Sánchez, responsabilizándole de los actos que ocurrieron en Madrid el último día de la carrera, con unas protestas alentadas desde el Gobierno que dejaron sin un final correcto a la Vuelta. «Esto es una desgracia muy grande para el deporte español y para el país. Que no finalice la Vuelta… los protestantes lo verán como un orgullo», comentó Perico a este medio.

«Al final han provocado violencia contra violencia. Han demostrado que al final la guerra nunca va a acabar. Es algo lamentable. Daña la imagen de la Vuelta y de España. La culpa es del Gobierno español», culminó Perico Delgado en OKDIARIO.

Unos meses después, Perico Delgado se siente «manipulado» cuando estuvo en el ojo del huracán por parte de la ultraizquierda, que no quiere que siga en TVE como comentarista por el simple hecho de dar unas opiniones contrarias a lo que ellos piensan.

Por otro lado, y sobre el panorama ciclista profesional actual, Delgado ha indicado que es un momento marcado por la superioridad de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, y ha aplaudido el recorrido de la Vuelta a España, recientemente presentado, ha aplaudido el trazado.

«Tiene un recorrido que a mí me gusta, creo que es el sello de identidad de la Vuelta a España, con etapas nerviosas y muchos finales en alto», explicó. Mencionó como ejemplos la llegada a Aitana, en Alicante, y especialmente la última etapa en Granada, que consideró «espectacular».