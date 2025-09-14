Perico Delgado atendió en exclusiva a OKDIARIO en pleno centro de Madrid tras completarse el boicot a la Vuelta a España por parte de los radicales propalestinos. La etapa no terminó en la capital de España por culpa de los violentos que se lanzaron a la calle y el comentarista de TVE cargó contra el Presidente del Gobierno y lo responsabilizó de esta vergüenza.

«Esto es una desgracia muy grande para el deporte español y para el país. Que no finalice la Vuelta… los protestantes lo verán como un orgullo. Pero será bueno si mañana se acaba la Guerra», comenzó declarando Perico Delgado en el micro de OKDIARIO.