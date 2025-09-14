Los radicales propalestinos logran boicotear la Vuelta a España y detienen la etapa antes de llegar a meta

Los manifestantes propalestinos han boicoteado la última etapa de la Vuelta a España en Madrid. Después de que los activistas desatasen una guerra violenta en varios puntos clave por donde iba a ser el recorrido final, la carrera se ha detenido en el paseo de la Virgen del Puerto cuando estaban cerca de confrontar con los ciclistas. Un grave incidente que ha provocado que el director de carrera decidiese detener la carrera.

Concretamente, han obligado al pelotón a parar a nada más y nada menos que a 57 kilómetros de la línea de meta. Los corredores tuvieron que seguir para entrar en el Campo del Moro, y así poder subir a sus coches de equipo para marcharse.

En las últimas horas, la tensión entre protestantes y los cuerpos de seguridad ha ido en aumento. Cuando apenas había empezado la etapa, ya había grandes concentraciones que intentaban atacar a la policía con el lanzamiento de objetos y derribando las vallas de seguridad que rodeaban el circuito. Fue entonces cuando la situación se convirtió en un completo caos, cuando los propalestinos decidieron asaltar la carretera y así evitar que el pelotón pudiese terminar la última trazada de la Vuelta a España. Algo inédito porque aún ni estaban los ciclistas corriendo en la zona de la capital.

Pese a que se ha confirmado que la Vuelta no podrá acabar como estaba planificada, miles de personas han seguido concentrándose, incluso muchos han seguido cortando las calles donde iba a circular la Vuelta. El colofón a uno de los capítulos más polémicos en la historia del ciclismo, que se ha visto envuelto en un conflicto político que le boicoteó hasta el final.