Se ha liado en la Vuelta a España. Los radicales propalestinos han invadido la carretera en el centro de Madrid para evitar el paso de los ciclistas. Los hechos han tenido lugar en Atocha, a un kilómetro de la meta. Se han puesto a lanzar vallas, litronas y de todo a la Policía Nacional. Los antidisturbios han respondido con cargas y lanzando pelotas de goma.

Los manifestantes consiguieron superar los controles policiales, saltar las vallas e invadir de lleno el tramo final del circuito por Madrid en Atocha, a falta de unos kilómetros para la meta, y también en Cibeles, donde estaba situado el podio de la Vuelta. De hecho, los radicales invadieron varios puntos del recorrido, uno de ellos debajo del último kilómetro por si conseguían superar los anteriores puntos.

Montaron una barricada debajo del cartel del último kilómetro con el único fin de boicotear la Vuelta. Fue una acción coordinada de los propalestinos jaleados por Pedro Sánchez, que incitó a los manifestantes esta mañana con su discurso. Y ellos han cumplido el objetivo, que la etapa en Madrid no terminara. La policía tuvo que desistir en sus intentos de contener a la gente al verse desbordados y la etapa se terminó.