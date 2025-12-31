Horario y cómo ver las Campanadas de ‘La Casa de los Gemelos’ desde la Puerta del Sol (online y tv)

La Casa de los Gemelos se ha coronado, sin lugar a duda, como el formato más controvertido de todo el 2025. El programa, emitido por streaming, ha dado mucho de qué hablar por los polémicos acontecimientos que tienen lugar entre sus participantes. Pues, rostros conocidos de las redes sociales se reúnen en un mismo hogar. El objetivo es convivir sin causar mucho desmadre, pero, claramente, esto es una misión imposible. De hecho, la primera temporada fue cancelada, pocas horas después de su estreno, por haber cruzado todos los límites. Sin embargo, fue tan comentada en redes sociales que este mes de diciembre se dio inicio a su segunda temporada.

A pesar de todo, la aventura por la casa más polémica de Internet ha finalizado de manera oficial. Este pasado martes, 30 de diciembre, Carlos y Daniel Ramos (los creadores del formato) despidieron la edición. Un emotivo final donde no dudaron en hablar de los problemas que tienen que solucionar por la emisión de este proyecto. «La verdad es que la gente no es consciente de lo que se vive detrás de cámaras: he acabado en el hospital cinco veces, YouTube ha recibido presiones, hoy nos ha llamado la Policía Nacional, que hay muchas denuncias…», comentaron.

«Nos quedamos con lo bonito y, lo malo, lo solucionaremos después. Al final, nadie es consciente de lo que se ha vivido detrás, pero nos vamos todos rotos», concluyeron. Sin embargo, la tristeza no durará demasiado. Pues, ya han anunciado la temporada tres del programa. ¿Cuándo? Todavía se desconoce. Pero, lo que sí han confirmado es que este miércoles, 31 de diciembre, se revelará el nombre del gran ganador de la segunda edición. Un anuncio que tendrá lugar en plena noche de las Campanadas. ¡Esto es lo que necesitas saber!

Horario y cómo ver las Campanadas de ‘La Casa de los Gemelos’

Tal y como han comunicado en sus redes sociales, La Casa de los Gemelos dará inicio a esta emisión tan especial a partir de las 22:00h (una hora antes en las islas Canarias). De esta manera, y desde uno de los míticos balcones de la Puerta del Sol, todo el equipo del reality se trasladará para emitir sus propias Campanadas.

Un encuentro totalmente inesperado, pero que tendrá lugar por la enorme popularidad que ha adquirido el formato de La Casa de los Gemelos en tan pocos meses. Pues, no todo el mundo logra conseguir su hueco en uno de los populares balcones de la plaza madrileña. Por ello, aprovechando el momento, anunciarán al ganador tras las uvas.

Este programa solamente se podrá ver a través de las plataformas online. Para ello, será necesario estar conectado a Kick o al canal de YouTube del formato a la hora estipulada. El nombre del ganador todavía sigue en el aire, pues el sistema de votación está abierto aún. Pero, lo que sí se sabe es que el ganador se embolsará 100.000 euros de premio. Una cifra que supera con creces los 50.000 euros de la primera temporada.