El PP apoyará en las Cortes la comisión de investigación de las VPP de Alicante impulsada por Vox

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, ha adelantado la tarde de este miércoles en sede parlamentaria que el PP apoyará la comisión de investigación parlamentaria impulsada por Vox en la Cámara acerca del escándalo de las viviendas de protección pública (VPP) de Alicante. No así las planteadas por los socialistas y por Compromís. Pastor se ha manifestado así en una comparecencia en que ha recordado al PSOE valenciano de Diana Morant que «una semana después de conocerse los hechos se han depurado responsabilidades». También ha destacado que la Generalitat Valenciana ha ido «a la Justicia» para poner en su conocimiento los hechos. En este punto, Pastor ha recordado en tono irónico «la valentía, la rotundidad y la contundencia con la que su presidente, que no el mío, Pedro Sánchez, cesó al fiscal general del Estado».

Fernando Pastor ha manifestado que fue un alcalde socialista, en referencia a Gabriel Echávarri, quien «puso en el mercado» las VPP de Les Naus. Y ha incidido en que el PP apoyará la comisión de investigación «porque no tenemos nada que ocultar, nada que tapar». Y en referencia a la fiscalía ha sostenido que «están esperando a que Pilar Bernabé vaya a denunciar al acosador Salazar», mientras que al PP «no nos espera nadie. Hemos ido ya».

Además, ha explicado que el PP ha apoyado dos comisiones de investigación en esta legislatura, que afectan al Gobierno valenciano, mientras que durante las dos legislaturas de la izquierda, PSOE y Compromís «impidieron sistemáticamente que se investigaran casos que afectaban a su Administración». y, entre ellos, ha enumerado el presunto desvío de fondos al hermano del ex presidente, Ximo Puig, o la supuesta financiación de Podemos a través de una fundación relacionada con el gobierno de Venezuela.

Pastor ha sentenciado que a las Cortes Valencianas «se viene dando ejemplo» y ha criticado a los socialistas «su falta de coherencia» al solicitar la comparecencia de cargos públicos en la comisión propuesta por el PSOE, en tanto que en la de la DANA los socialistas han «impedido» otras como la del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y la entrega de documentación de las agencias estatales.