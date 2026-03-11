Cuándo juega el Rayo Vallecano contra el Samsunspor, a qué hora empieza y dónde ver por TV gratis en directo el partido de Conference League.

El Rayo Vallecano afronta un partido trampa en Turquía, donde no puede dejarse sorprender ni por el Samsunspor ni por el ambiente que se puede encontrar en el estadio otomano. Los pupilos de Íñigo Pérez son conscientes de que tienen el factor campo a su favor, pero esperan lograr un resultado positivo para llegar a la vuelta la próxima semana por delante en la eliminatoria. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo la ida de los octavos de la Conference League.

Horario del Samsunspor – Rayo Vallecano: cuándo es el partido de la Conference League

El Rayo Vallecano viaja a Turquía para enfrentarse al Samsunspor en el partido que corresponde a la ida de los octavos de final de la Conference League. El conjunto vallecano llega a este choque tras haber empatado frente al Sevilla hace unos días, pero con la clara intención de sacar un resultado positivo del Estadio Samsun 19 Mayis, ya que la eliminatoria se decidirá dentro de una semana en Vallecas y los de Íñigo Pérez intentarán afrontar ese duelo por delante en el marcador global de la eliminatoria.

A qué hora es el partido de la Conference League Samsunspor – Rayo Vallecano

La UEFA ha programado este apasionante Samsunspor – Rayo Vallecano de la ida de los octavos de final de la Conference League para este jueves 12 de marzo. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque entre otomanos y españoles en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzcan altercados ni incidentes entre las aficiones en la previa para que el choque pueda arrancar de manera puntual en el Estadio Samsun 19 Mayis.

Dónde y cómo ver gratis el Samsunspor vs Rayo Vallecano en directo por TV online y en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España todos los partidos de la competición de bronce del fútbol continental, pero también de la Champions y de la Europa League. El Samsunspor – Rayo Vallecano correspondiente a la ida de los octavos de final de la Conference League se va a poder ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones, el cual hay que recordar que es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que ocurra en el Estadio Samsun 19 Mayis, lo que significa que no será retransmitido gratis por TV.

Todos aquellos hinchas del cuadro vallecano y los amantes del fútbol europeo en general también tienen la opción de ver en directo en streaming y en vivo online este vibrante Samsunspor – Rayo Vallecano de la ida de los octavos de final de la Conference League a través de la app de Movistar+. Esta aplicación está disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador ofrecerá a todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que suceda en tierras turcas.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar todo lo que ocurra en la previa de los encuentros que disputen los equipos españoles en las diferentes competiciones europeas, desde la Champions hasta la Conference pasando por la Europa League. Cuando acaben los encuentros Samsunspor – Rayo Vallecano, Panathinaikos – Betis y Celta – Olympique de Lyon vamos a publicar y compartir con todos nuestros lectores sus respectivas crónicas.

Dónde escuchar por radio en directo el Samsunspor – Rayo Vallecano

Por otro lado, todos los seguidores del conjunto madrileño que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la ida de los octavos de final de la Conference League Samsunspor – Rayo Vallecano tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, RNE u Onda Cero podrían conectar con el estadio turco para narrar el minuto a minuto de este encuentro.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Samsunspor – Rayo Vallecano

El Estadio Samsun 19 Mayis, ubicado en el distrito turco de Tekkeköy, será el escenario donde se va a jugar este emocionante Samsunspor – Rayo Vallecano correspondiente a la ida de los octavos de final de la Conference League. Este campo fue inaugurado en 2017 y tiene capacidad para acoger a unas 34.500 personas y este jueves se espera una buena entrada para presionar al conjunto español, que es el gran favorito para llevarse esta eliminatoria que no será nada sencilla para el cuadro de la franja roja en el pecho.

La UEFA designó al árbitro rumano Marian Barbu para que dirija este partido Samsunspor – Rayo Vallecano de la ida de los octavos de final de la Conference League. Su compatriota Catalin Popa será el encargado de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el césped del Estadio Samsun 19 Mayis en el VAR para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que le eche un ojo en el monitor que estará ubicado entre los dos banquillos.