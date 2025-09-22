Dónde ver los partidos la Europa League y la Conference por televisión gratis en directo y en vivo online

Una nueva edición de la Europa League dará el pistoletazo de salida en las próximas horas y los equipos españoles ya se encuentran con la mirada puesta en conseguir el primer triunfo del año en la competición. Por un lado, el Real Betis, subcampeón en la pasada edición de la Conference League, torneo donde cayó derrotado en la gran final ante el Chelsea, comenzará su andadura este próximo miércoles 24 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, frente a un histórico y campeón de Europa inglés, el Nottingham Forest, que visitará el estadio de La Cartuja y la ciudad hispalense con el objetivo de llevarse hasta tierras británicas los primeros tres puntos de la Fase Liga. El Celta de Vigo, por su parte, viajará hasta tierras alemanas para medirse en su debut al Stuttgart en su vuelta a la competición tras su dolorosa eliminación en las semifinales de la competición, en 2017, ante el Manchester United. En Conference League, el Rayo debutará el próximo 2 de octubre frente al Shkëndija en Vallecas.

Dónde ver por TV los partidos de la UEFA Europa League

Los seguidores al mundo del fútbol y a la Europa League podrán disfrutar de la competición al completo a través de los canales de Movistar Plus + y sus diferentes aplicaciones online disponibles. Esta compañía cuenta con todos los derechos reservados y será la única plataforma que nos podrá ofrecer en exclusiva y en directo todos los detalles de la competición. Por otro lado, cabe destacar que en la web de OkDiario podrás mantenerte al tanto, minuto a minuto, de la última hora del torneo del viejo continente.

🚨 WE ARE BACK THIS WEEK 🚨#UEL pic.twitter.com/ETTRWN67EL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 22, 2025

Partidos del Betis y Celta en la Europa League

Real Betis

Jornada 1 : 24 de septiembre de 2025. Betis-Nottingham Forest. 21 horas.

: 24 de septiembre de 2025. Betis-Nottingham Forest. 21 horas. Jornada 2 : 2 de octubre de 2025. PFC Ludogorets 1945-Betis. 18.45 horas

: 2 de octubre de 2025. PFC Ludogorets 1945-Betis. 18.45 horas Jornada 3 : 23 de octubre de 2025. KRC Gent-Betis. 18.45 horas

: 23 de octubre de 2025. KRC Gent-Betis. 18.45 horas Jornada 4 : 6 de noviembre de 2025. Betis-Olympique Lyonnais. 21.00 horas

: 6 de noviembre de 2025. Betis-Olympique Lyonnais. 21.00 horas Jornada 5 : 27 de noviembre de 2025. Betis-Utrecht. 21.00 horas.

: 27 de noviembre de 2025. Betis-Utrecht. 21.00 horas. Jornada 6 : 11 de diciembre de 2025. GNK Dinamo-Betis. 18.45 horas

: 11 de diciembre de 2025. GNK Dinamo-Betis. 18.45 horas Jornada 7 : 22 de enero de 2026. PAOK FC -Betis. 18.45 horas

: 22 de enero de 2026. PAOK FC -Betis. 18.45 horas Jornada 8: 29 de enero de 2026. Betis-Feyenord. 21.00 horas.

Celta de Vigo

Jornada 1: 25 de septiembre. Sttutgart-Celta. 21.00 horas.

25 de septiembre. Sttutgart-Celta. 21.00 horas. Jornada 2: 2 de octubre. Celta-Paok. 21.00 horas.

2 de octubre. Celta-Paok. 21.00 horas. Jornada 3: 23 de octubre. Celta-Niza. 21.00 horas.

23 de octubre. Celta-Niza. 21.00 horas. Jornada 4: 6 de noviembre. Dinamo Zagreb-Celta. 18.45 horas.

6 de noviembre. Dinamo Zagreb-Celta. 18.45 horas. Jornada 5: 27 de noviembre. Ludogorest-Celta. 18.45 horas.

27 de noviembre. Ludogorest-Celta. 18.45 horas. Jornada 6: 11 de diciembre. Celta-Bolonia. 21.00 horas.

11 de diciembre. Celta-Bolonia. 21.00 horas. Jornada 7: 22 de enero. Celta-Lille. 21.00 horas.

22 de enero. Celta-Lille. 21.00 horas. Jornada 8: 29 de enero. Estrella Roja-Celta. 21.00 horas.

Cuándo es la final de la Europa League

Tras una final muy emocionante en San Mamés, Bilbao, donde el Tottenham se llevó el gato al agua tras vencer por la mínima, 1-0, al Manchester United. En esta nueva edición, los equipos clasificados intentarán arrebatar el trono al conjunto inglés y se han marcado como principal objetivo llegar a la final de la competición el próximo 20 de mayo del 2026, en el impresionante Tüpraş Stadyumu, o más conocido como Vodafone Park, de Estambul, Turquía.

Qué es la Conference League

La Conference League es la tercera competición continental de clubes más importante de Europa. Fue creada por la UEFA en la pasada campaña 2021-2022 para ofrecer más oportunidades a los equipos de ligas con menor ranking y a aquellos que no han logrado nunca clasificarse para la Champions League o Europa League. En esta edición, el equipo español que representará al fútbol español será el Rayo Vallecano, que consumó su clasificación europea en la última jornada del campeonato nacional de Liga 2024-2025.

Dónde ver por TV en directo

Tal y como sucede con la Champions League y Europa League, la Conference League se podrá ver en Movistar Plus + será la encargada de ofrecer todo el torneo en exclusiva y a través de sus canales oficiales, además de otorgar a sus abonados la opción de no perder nada de la competición con su plataforma online, donde podrás disfrutar de la misma desde cualquier punto del país.

Los partidos del Rayo Vallecano en la Conference League

1ª Jornada (2 octubre): Rayo Vallecano – Shkëndija

2ª Jornada (23 octubre): Häcken – Rayo Vallecano

3ª Jornada (6 noviembre): Rayo Vallecano – Lech Poznan

4ª Jornada (27 noviembre): Slovan Bratislava – Rayo Vallecano

5ª Jornada (11 diciembre): Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano

6ª Jornada (18 diciembre): Rayo Vallecano – Drita

Cuándo es la final de la Conference League

La final de la Conference League 2025-2026 se disputará el próximo 27 de mayo del 2026 en el Leipzig Stadium, Alemania, escenario que cuenta con una capacidad de 47.000 espectadores que disfrutarán de la final del torneo continental. El pasado año, el Chelsea se coronó en la competición tras vencer al Real Betis, por 1-4, en Polonia y privar de esta forma al conjunto español de conseguir su primer título europeo de su historia.