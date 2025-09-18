Así queda la clasificación de la Champions tras la victoria del Barcelona

El Barcelona comienza la Champions por todo lo alto y con su victoria de este jueves contra el Newcastle se coloca entre los ocho primeros de la clasificación de la fase de liga. Concretamente, el Barça se pone octavo después de ganar en St. James’ Park con doblete de Marcus Rashford en su estreno goleador con el equipo azulgrana. El segundo fue un auténtico golazo y además le sirvió a los de Hansi Flick para superar al Real Madrid (decimotercero) en la tabla y escalar hasta el top 8.

Eso sí, el Barça acabó sufriendo con el 1-2 anotado por Gordon antes de los siete minutos de descuento. El partido acabó con los de Flick atacando y sumando sus tres primeros puntos en la nueva edición europea. El líder en la clasificación de la Champions tras la primera jornada es el Eintracht de Frankfurt tras golear al Galatasaray (5-1).

La clasificación de la Champions tras la victoria del Barcelona