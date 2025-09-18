Así queda la clasificación de la Champions tras la victoria del Barcelona
El Barça ganó con doblete de Rashford y se coloca entre los ocho primeros de la fase de liga
Concretamente, los de Hansi Flick se ponen octavos con el 1-2
El Barcelona comienza la Champions por todo lo alto y con su victoria de este jueves contra el Newcastle se coloca entre los ocho primeros de la clasificación de la fase de liga. Concretamente, el Barça se pone octavo después de ganar en St. James’ Park con doblete de Marcus Rashford en su estreno goleador con el equipo azulgrana. El segundo fue un auténtico golazo y además le sirvió a los de Hansi Flick para superar al Real Madrid (decimotercero) en la tabla y escalar hasta el top 8.
Eso sí, el Barça acabó sufriendo con el 1-2 anotado por Gordon antes de los siete minutos de descuento. El partido acabó con los de Flick atacando y sumando sus tres primeros puntos en la nueva edición europea. El líder en la clasificación de la Champions tras la primera jornada es el Eintracht de Frankfurt tras golear al Galatasaray (5-1).
La clasificación de la Champions tras la victoria del Barcelona
- Eintracht de Frankfurt: 3 puntos
- PSG: 3
- Brujas: 3
- Sporting de Portugal: 3
- Union Saint-Gilloise: 3
- Bayern de Múnich: 3
- Arsenal: 3
- Barcelona: 3
- Inter de Milán: 3
- Manchester City: 3
- Qarabag: 3
- Liverpool: 3
- Real Madrid: 3
- Tottenham: 3
- Borussia Dortmund: 1
- Juventus: 1
- Bayer Leverkusen: 1
- Bodo Glimt: 1
- Copenhague: 1
- Slavia de Praga: 1
- Olympiacos: 1
- Pafos: 1
- Atlético: 0
- Benfica: 0
- Olympique de Marsella: 0
- Newcastle: 0
- Villarreal: 0
- Chelsea: 0
- PSV: 0
- Ajax: 0
- Athletic Club: 0
- Nápoles: 0
- Kairat Almaty: 0
- Mónaco: 0
- Galatasaray: 0
- Atalanta: 0
