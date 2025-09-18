Resultado Newcastle – Barcelona en directo hoy | Resumen, goles y cómo ha quedado el partido de la Champions League
El Barcelona ha viajado a Inglaterra para enfrentarse al Newcastle en el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. El cuadro azulgrana intentará llevarse los tres puntos de un campo con tanta historia y mítico como es St. James Park, ya que se trata de un estadio con mucha magia. Los pupilos de Hansi Flick son conscientes de que no será una salida sencilla, pero la idea de ellos es repetir lo que consiguieron hacer contra el Valencia hace unos días. En la web de OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este Newcastle – Barcelona.
Newcastle – Barcelona, en directo
Así está la clasificación de la Champions League
Todavía faltan varios partidos por disputarse este jueves 18 de septiembre para cerrar la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Antes del inicio de este encuentro es el PSG el que lidera la clasificación, por lo que el vigente campeón es el gran líder en estos momentos. Equipos que están entre los favoritos para llevarse la Orejona como son el Bayern de Múnich, Arsenal, Liverpool y Real Madrid no fallaron y sumaron los tres puntos, algo que espera conseguir el Barcelona esta noche contra el Newcastle en St. James Park.
Sin Lamine Yamal
Hansi Flick confirmó este miércoles que Lamine Yamal no estaría disponible en este partido contra el Newcastle en St. James Park y que también iba a ser duda para el próximo domingo contra el Getafe en el Johan Cruyff. De momento, hoy sería el segundo encuentro consecutivo que el dorsal 10 del conjunto azulgrana no podrá estar sobre el verde, por lo que sus compañeros y el técnico alemán esperan no tener que echarle de menos hoy sobre el césped, ya que contra el Valencia rindieron a las mil maravillas sin él.
Partidazo en Inglaterra
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este Newcastle – Barcelona que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Estos dos equipos, sin duda, lo darán todo sobre el terreno de juego de St. James Park, ya que lucharán por llevarse los tres puntos en un duelo que promete ser frenético, apasionante y tener de todo, como goles y polémica.
Victoria del Barcelona
El Barça se llevó los tres puntos de St. James Park gracias al doblete de Marcus Rashford. La crónica del Newcastle 1-2 Barcelona.
¡FINAL!
Termina el partido en St. James Park. El Barcelona gana 1-2 al Newcastle gracias al doblete de Marcus Rashford. Terminó todo con un disparo de Tonali que detuvo Joan García.
Min 90+7
¡Pope!
Disparo de Raphinha que atajó Pope. Intentó el contragolpe el Newcastle y Marc Casadó agarró a un rival y se llevó la amarilla.
Min 90+5
¡Dani Olmo!
Asistencia de Raphinha y gran disparo de Dani Olmo, pero mejor intervención de Pope.
Min 90+3
Otro cambio
Fermín López deja el verde y Marc Casdó entra al campo.
Min 90
Tiempo añadido
Se muestra el cartelón y se jugarán 7 minutos más.
Min 90
¡GOL DEL NEWCASTLE!
¡GOL DEL NEWCASTLE! ¡GOL DE GORDON! Gran centro de Murphy y Gordon aparece en el punto de penalti para batir a Joan García.
Min 88
Muy alto
Llegada muy peligrosa del Barcelona tras coger muy adelantado al Newcastle, pero el disparo de Fermín tras un pase de Raphinha se fue a las nubes.
Min 86
Tramo final
Entramos en la recta final en este partido que el Barcelona va ganando 0-2 gracias al doblete de Marcus Rashford.
Min 81
Cambios en el Barcelona
Doble cambio en el Barcelona. Rashford y Gerard Martín se marchan. Entran Eric García y Dani Olmo. Hubo también amarilla para Frenkie de Jong por una falta en el centro del campo.
Min 80
Piden penalti
Llegada de Ferran Torres al área rival y cae al suelo. Reclama penalti, pero el árbitro no señalada nada.
Min 74
¡Joan García!
Buen disparo de Bruno Guimaraes con su pierna izquierda, pero estaba ahí Joan García, que quiere dejar su portería a cero. Hubo amarilla para Fermín por un agarrón.
Min 72
¡Raphinha!
Gran acción del extremo brasileño, que tras una carrera y un recorte hacia adentro mandó fuera su disparo.
Min 69
Cambio en el Barcelona
Mueve ficha Hansi Flick. Ferran Torres y Christensen entran por Pau Cubarsí y Lewandowski.
Min 67
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE RASHFORD! Otro más del conjunto azulgrana y otro del delantero inglés que era observado desde la grada por Tuchel. Un mal despeje de la zaga del Newcastle le llegó y se pudo mover hasta sacar un latigazo cruzado que se coló por la escuadra de la portería de Pope.
Min 65
Cronología del Newcastle United contra el FC Barcelona
Fue en el minuto 58 cuando llegó el primer y único gol que se ha marcado en St. James Park. Fue obra de Marcus Rashford para adelantar al Barcelona.
Min 63
Carrusel de cambios
Schär no puede continuar en el Newcastle y es sustituido, pero Eddie Howe aprovecha y hace otros tres más. Se marchan el central suizo, Joelinton, Barnes y Elanga. Saltan al verde Willock, Woltemade, Murphy y Thiaw.
Min 60
Mal saque de esquina
Córner que sacó Rashford al primer palo, pero despejó el Newcastle.
Min 58
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE RASHFORD! Centro de Jules Koundé desde el costado derecho y ahí, el ex del Manchester United remató en el punto de penalti para batir con un testarazo a Pope y abrir la lata.
Min 57
Sin rematador
Córner para el Newcastle que sacó Trippier, pero no consiguió encontrar a Dan Burn.
Min 56
Resultado y cómo va el Newcastle – Barcelona
Siguen transcurriendo los minutos y el Newcastle y el Barcelona siguen empatando 0-0 en St. James Park en este partido de la Champions League.
Min 54
¡Joan García!
Gran acción de Bruno Guimaraes, que se la dejó a Tonali. Al italiano le salió un chut muy centrado y lo atrapó el arquero catalán.
Min 53
Córner desaprovechado
El córner lo sacó en corto el Barcelona y acabaron perdiendo el balón rápidamente.
Min 50
¡Rashford!
Ocasión para el Barcelona. Un mal despejé le cayó a Marcus Rashford, que soltó un zapatazo, pero Schär estaba en medio y se llevó un balonazo en la cabeza. Necesitó ser atendido porque fue bastante fuerte.
Min 47
Joelinton la manda fuera
Nuevo córner a favor del Newcastle. Elanga mandó el cuero al área chica y Joelinton remató, pero se marchó fuera por poquito. El brasileño le ganó la pugna a Cubarsí.
¡Comienza la segunda mitad!
Rueda de nuevo el balón en St. James Park. Sacó de centro el Newcastle.
La Champions, en Montjuic
La UEFA ya desvela que el Barcelona jugará su primer partido como local de esta fase de liga de la Champions League en el Estadio Olímpico Lluís Companys, por lo que la competición europea no regresará al Camp Nou hasta febrero.
Sin goles
La verdad que el Newcastle está firmando un partidazo en todos los ámbitos y está complicando, y mucho, la vida a un Barcelona que no está teniendo casi oportunidades.
¡Descanso!
Termina el primer tiempo en St. James Park. Ambos equipos se marchan a vestuarios con el 0-0 luciendo en el electrónico. Hubo amarilla para Dan Burn por una dura entrada sobre Koundé instantes antes del pitido final.
Min 45
Tiempo añadido
El cuarto árbitro muestra el cartelón y se jugarán dos minutos más. Antes de anunciarse el tiempo hubo amarilla para Gerard Martín por una entrada sobre Bruno Guimaraes.
Min 44
Sin peligro
Y otro saque de esquina para los británicos. Lo sacó Elanga y despejó la defensa del Barça.
Min 42
Joan García
Ahora fue Elanga el que sacó un córner favorable a las Urracas. Salió bien Joan García para despejar con la punta de los dedos.
Min 38
¡Rashford!
Disparo de Rashford dentro del área, pero un defensor metió el pie y evitó que pudiera coger portería.
Min 35
Lo intenta Lewandowski
Disparo de Lewandowski desde la media luna del área que se estrelló en un rival. En la segunda jugada el polaco intentó un remate forzado y mandó el cuero muy lejos.
Min 30
Cómo va el Newcastle – Barcelona
Llegamos a la media hora de partido y este partidazo de la Champions League entre el Newcastle y el Barcelona sigue con el 0-0 inicial.
Min 29
¡Amarilla!
Cartulina amarilla para Joelinton por un agarrón.
Min 26
Córner sin peligro
Córner a favor del Barcelona. Raphinha colgó el cuero y Araújo no pudo rematar.
Min 24
¡Joan García!
Vaya contragolpe del Newcastle con Elanga apareciendo por la banda derecha como si fuera un avión. Intentó un centro al segundo palo y Joan García le detuvo el disparo a Barnes.
Min 23
Despeja el Newcastle
Llegada del Barcelona, pero el pase atrás de Raphinha desde línea de fondo no encontró a ningún compañero y Joelinton alejó el peligro de su área sin problemas.
Min 18
¡Fuera!
Centro de Raphinha que no pudo rematar bien Lewandowski ante la mala salida de Pope. El rechace le cayó a Koundé, que la mandó fuera.
Min 16
Joan García
Córner a favor del Newcastle que sacó Trippier. El ex del Atlético mandó el cuero a la frontal del área y el centro final acabó en los guantes de Joan García.
Min 14
Woltemade
Recordamos que una de las estrellas del Newcastle, el delantero Woltemade, es suplente hoy contra el Barcelona. ¡Ya se ha reanudado el partido!
Min 12
Futbolista al suelo
Livramento parece haberse llevado un golpe en la cabeza y entran las asistencias médicas del Newcastle a atender al lateral.
Min 9
Insiste el Newcastle
Centro chut bastante manso de Barnes que atrapa Joan García sin grandes problemas. Respondió el Barcelona con un ataque rápido, pero Marcus Rashford mandó fuera su chut. Corrió con el balón desde campo propio.
Min 6
¡La tuvo el Newcastle!
Jugadón de Elanga por la banda derecha y el pase atrás no lo consiguió rematar Gordon.
Min 2
¡Desviado!
Fermín probó fortuna con un disparo desde su casa que se marchó fuera.
Min 1
Vaya intensidad
Sale con mucha intensidad el combinado blanquinegro, que está presionando muy arriba.
¡Comienza el Newcastle – Barcelona!
Rueda el balón en St. James Park. ¡Sacó de centro el Barcelona!
¡5 minutos!
Los futbolistas van a saltar ya al terreno de juego. ¡Ya no queda nada para que empiece este Newcastle – Barcelona!
La previa
Aprovechamos este ratito que falta para que empiece el partido de la Champions League en St. James Park para dejarte la mejor previa del Newcastle – Barcelona.
El caso Negreira
Hoy han declarado varias personas en el juicio por el caso Negreira y Bartomeu y Rosell han asegurado que se trata de una herencia que dejó la presidencia de Joan Gaspart.
¿Cómo quedaron en el último enfrentamiento Newcastle vs Barcelona?
La última vez que se vieron las caras estos dos equipos fue en St. James Park en 2003 y el Barcelona ganó con los goles de Kluivert y Motta.
@8k.vid42 Barcelona vs Newcastle : history again 🔥😮💨 || 3:3 my prediction #BarçaVsNewcastle #ChampionsLeague #FYP #football #soccer #NewcastleUnited ♬ som original – user83204181628
¿Cuáles son las alineaciones oficiales del Newcastle y del Barcelona?
Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Barnes, Gordon.
FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Araújo, Gerard; De Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Rashford, Lewandowski.
📋 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 #NewcastleBarça pic.twitter.com/6MZaCI4D4O
— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 18, 2025
¿Cuántos puntos tiene cada equipo en el grupo de Champions League?
Recordamos que este es el primer partido de Newcastle y Barcelona en esta fase de liga de la Champions League, por lo que aún tienen cero puntos. Equipos candidatos a ganar la Orejona como el Real Madrid, PSG, Liverpool o Bayern de Múnich ya han sumado su primer triunfo.
¿Quién es el árbitro del partido?
La UEFA designó al árbitro sueco Glenn Nyberg para que impartiese justicia en este Newcastle – Barcelona de la Champions League. El francés Jérome Brisard estará al frente del VAR.
¿En qué estadio se juega el Newcastle – Barcelona?
St. James Park será el escenario donde se celebrará este Newcastle – Barcelona de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League.
Alineación oficial del Barcelona
Ya conocemos a los once escogidos por Hansi Flick y más o menos era lo que se esperaba del cuadro azulgrana. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Newcastle: Joan García; Koundé, Cubarsí, Araújo, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Fermín; Rashford, Raphinha, Lewandowski.
¿A qué hora empieza el partido Newcastle – Barcelona hoy?
No queda nada para que comience este partidazo de la Champions League en Inglaterra. La UEFA programó este Newcastle – Barcelona en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
La Champions League
El Barcelona se estrena en la Champions League hoy a domicilio y el próximo 1 de octubre jugará su primer partido en casa y parece que no va a ser en el Camp Nou. El Barça prepara Montjuic.
¿Dónde ver el Newcastle – Barcelona en directo por TV o streaming online?
Este Newcastle – Barcelona de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones.
¡Todo listo!
Falta una horita y media para que ruede el balón en St. James Park en este choque de la Champions League. En breves momentos conoceremos las alineaciones del Newcastle y del Barcelona.
Ronald Araújo