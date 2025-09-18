Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Newcastle - Barcelona de la Champions League Este Newcastle - Barcelona corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League y se jugará en St. James Park El Barcelona sigue sin poder contar con Lamine Yamal, que sigue lesionado

El Barcelona afronta una de sus salidas más complicadas en esta fase de liga de la Champions League y lo hace en la primera jornada para enfrentarse al Newcastle. St. James Park será el escenario donde se celebre este apasionante choque en el que los futbolistas azulgranas, sin Lamine Yamal, tienen que ir con todo para intentar arrancar de la mejor manera y sumar tres puntos en una cancha complicada. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en Inglaterra en la Liga de Campeones.

Cuándo juega el Barcelona: horario del partido de Champions League contra el Newcastle

El Barcelona tiene que viajar a Inglaterra para enfrentarse al Newcastle en el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. El cuadro azulgrana visita un mítico campo como es St. James Park, pero también complicado y lo hace sin su mejor jugador: Lamine Yamal. Hansi Flick no podrá contar con el de Rocafonda, pero tras lo visto frente al Valencia se espera que el equipo pueda rendir de la misma manera y que puedan lograr una victoria en su debut en la máxima competición continental en una plaza tan difícil.

A qué hora se juega el Newcastle – Barcelona de la Champions League

La UEFA ha programado este vibrante Newcastle – Barcelona que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League para este jueves 18 de septiembre. El horario escogido por el organismo que rige el fútbol del viejo continente fue el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no haya altercados ni problemas en la previa para que el choque pueda comenzar de manera puntual en St. James Park.

Dónde ver en directo por TV online el partido Newcastle – Barcelona

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los choques que se disputen en la máxima competición continental. Este Newcastle – Barcelona de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que incluye los choques del torneo y así ver todo lo que hagan los culés en St. James Park.

Por otro lado, todos los hinchas culés y aficionados que siguen incondicionalmente las competiciones europeas podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Newcastle – Barcelona correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League mediante la aplicación de Dazn. Esta app estará disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador tiene su página web para acceder de manera sencilla desde un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra en la Liga de Campeones cada semana en la que haya competición. Narraremos desde una hora y media antes del inicio en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Newcastle – Barcelona de la jornada 1 de la Champions League. Una vez suene el pitido final en St. James Park publicaremos la crónica y también las reacciones relevantes de los protagonistas que nos lleguen desde Inglaterra.

Dónde escuchar por radio en directo el Newcastle – Barcelona

Todos aquellos aficionados del conjunto azulgrana que no puedan ver el Newcastle – Barcelona de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League en directo o en streaming y en vivo online deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con St. James Park para contar todo lo que esté ocurriendo en este apasionante choque en el que los de Hansi Flick buscarán la victoria.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Newcastle – Barcelona

El estadio St. James Park será el escenario donde se disputará este vibrante Newcastle – Barcelona correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Este campo es uno de los más famosos del viejo continente y uno de los grandes motivos es que fue inaugurado en 1880, por lo que tiene 144 años de existencia. Tiene capacidad para algo más de 52.000 espectadores y ese espera un auténtico ambientazo en las gradas con un lleno absoluto y la hinchada animando a las Urracas a dar la sorpresa frente al conjunto culé.

La UEFA ha designado al árbitro sueco Glenn Nyberg para que dirija la contienda en este disputado Newcastle – Barcelona que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Al frente del VAR estará el francés Jérome Brisard, por lo que es el responsable de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan y se le escapen a su compañero, al que tendrá que avisar si lo considera oportuno para recomendarle que vaya a analizarla al monitor que estará situado en la banda del St. James Park.