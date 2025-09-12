Entradas para la Champions League 25-26: precios, cómo y dónde comprarlas

La nueva edición de la Champions League está a punto de comenzar y los aficionados están ansiosos por escuchar el mítico himno resonar por la megafonía de los diferentes estadios. En esta ocasión, la Liga puede presumir de tener a cinco representantes, por lo que a los habituales Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, les acompañarán el Athletic Club y el Villarreal.

Los cinco esperan poder superar la fase de liga de la máxima competición continental para pelear en la fase final de la Champions League, aunque no será nada sencillo. Por ahora el Real Madrid, Barcelona, Atlético, Villarreal y Athletic Club tendrán que ir partido a partido y los cuatro que disputarán en sus estadios como locales esperan estar acompañados y sentir el calor de una afición que les anime hasta el último minuto para tratar de conseguir la victoria.

Entradas para el Real Madrid en la Champions League

El Real Madrid sacará las entradas para sus cuatro partidos como local en la Champions League poco a poco. Es decir, el cuadro blanco irá abriendo la compra de los boletos para el Santiago Bernabéu unas semanas antes de cada encuentro, por lo que, por ahora, sólo está disponible en la web del club de Concha Espina las del Olympique de Marsella, que costarán a partir de los 110 euros. Las localidades para el duelo frente a la Juventus saldrán a la venta próximamente, mientras que para el Manchester City el Mónaco habrá que esperar.

Comprar entradas para el Barcelona en la Champions League

A día de hoy, el Barcelona todavía no sabe dónde jugará esta edición de la Champions League, por lo que todavía no han podido poner ninguna a la venta. De hecho, el conjunto azulgrana tampoco conoce en qué estadio disputará su partido liguero contra el Getafe o Real Sociedad, por lo que menos aún el lugar en el que recibirán al PSG el próximo 1 de octubre. Olympiacos, Eintracht de Frankfurt y Copenhague también esperan conocer si se medirán a los culés en el Camp Nou o en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Cómo comprar entradas del Atlético en la Champions League

El Atlético de Madrid es uno de los pocos equipos que ya han puesto a la venta las entradas de los cuatro partidos que disputarán en el Metropolitano en esta edición de la Champions League. El primer equipo que visitará el feudo colchonero es el Eintracht de Frankfurt y los tickets costarán a partir de los 50 euros. Las más baratas corresponden a los choques frente al Bodo Glimt y Union Saint-Gilloise, siendo las más baratas a 20 euros. Sin embargo, las más caras serán contra el Inter de Milán, siendo la más económica a 60 euros.

Las entradas para el Athletic en la Champions League

El Athletic Club, que recibirá en San Mamés al Arsenal, Qarabag, Slavia de Praga y Atalanta en la fase de liga de la Champions League sigue el modelo del Real Madrid, por lo que irán anunciando el precio de las entradas para el público en general a medida que se acerquen los encuentros. Los socios sí que pueden acceder antes que el resto para adquirir esas localidades. Por ahora sólo se pueden comprar para el duelo en el que recibirán a los londinenses y habrá que rascarse el bolsillo, ya que la más barata costará 110 euros.

Entradas para el Villarreal en la Champions League

En el caso del Villarreal y las entradas para la fase de liga de la Champions League, el Submarino Amarillo sólo tiene en venta las del choque que disputarán frente al Tottenham, pero en Londres. Los aficionados groguets podrán acercarse a las tiendas oficiales de la entidad para adquirirla a un precio de 50 euros, pero para saber si pueden acudir a su campo para ver a los de Marcelino García Toral como local en la máxima competición continental van a tener que esperar a que anuncien por la página web las fechas y los precios.

Comprar entradas para la final de la Champions League

La final de esta edición de la Champions League se disputará en el Puskas Arena, en Budapest. Hungría recibirá a los dos mejores equipos del viejo continente el próximo sábado 30 de mayo en un día en el que el horario del choque cambia, ya que arrancará a las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Cuando vaya avanzando la competición, la UEFA anunciará la forma en la que apuntarse al sorteo del lote que ponen a la venta para el público en general, ya que hay que recordar que un gran porcentaje están reservados para los dos finalistas y para los compromisos publicitarios.