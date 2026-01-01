Así han quedado los grupos de la Copa África: resultados de la jornada 3, cruces de octavos de final y dónde ver los partidos por TV en directo

Llega el nuevo año…y llegan los octavos de final de la Copa África, donde los dieciséis países que superaron la fase de grupos se pondrán a prueba. El torneo que se está celebrando en Marruecos alcanza el momento de la verdad, ya que cualquier error eliminará a la selección en cuestión y todos aquellos que sueñan con proclamarse campeones tendrán que darlo todo sobre el terreno de juego para intentar estar en los cuartos.

Fecha, horario, cruces y dónde ver en directo los octavos de la Copa África

El año 2026 comenzará con los octavos de final de la Copa África, donde han quedado unos cruces bastante interesantes. Los países clasificados ya no tienen margen de error y una derrota sería su sentencia, por lo que en esta fase eliminatoria tendrán que ir con todo para tratar de pasar de fase y así poder acercarse a la gran final, donde esperan coronarse y levantar el trofeo al cielo de Marruecos.

Senegal – Sudán. Sábado 3 de enero a las 17:00 horas. Movistar+.

Malí – Túnez. Sábado 3 de enero a las 20:00 horas. Movistar+.

Marruecos – Tanzania. Domingo 4 de enero a las 17:00 horas. Movistar+.

Sudáfrica – Camerún. Domingo 4 de enero a las 20:00 horas. Movistar+.

Egipto – Benín. Lunes 5 de enero a las 17:00 horas. Movistar+.

Nigeria – Mozambique. Lunes 5 de enero a las 20:00 horas. Movistar+.

Argelia – RD Congo. Martes 6 de enero a las 17:00 horas. Movistar+.

Costa de Marfil – Burkina Faso. Martes 6 de enero a las 20:00 horas. Movistar+.

Así han quedado los grupos de la Copa África

Pocas sorpresas se han producido en esta primera fase de la Copa de África. Los grupos terminaron más o menos como todos los expertos esperaban. Selecciones favoritas a alzarse con el título en la final como Marruecos, Egipto o Nigeria no fallaron y terminaron en la primera plaza de su cuadro, aunque es cierto que los nigerianos, junto a Argelia, fueron los únicos que han podido hacer pleno de victorias en este primer tramo del campeonato.

Grupo A

Marruecos – 7 puntos. Malí – 3 puntos. Comoras – 2 puntos. Zambia – 2 puntos.

Grupo B

Egipto – 7 puntos. Sudáfrica – 6 puntos. Angola – 2 puntos. Zimbabue – 1 punto.

Grupo C

Nigeria –9 puntos. Túnez – 4 puntos. Tanzania – 2 puntos. Uganda – 1 punto.

Grupo D

Senegal – 7 puntos. RD Congo – 7 puntos. Benín – 3 puntos. Botsuana – 0 puntos.

Grupo E

Argelia – 9 puntos. Burkina Faso – 6 puntos. Sudán – 3 puntos. Guinea Ecuatorial – 0 puntos.

Grupo F

Costa Marfil – 7 puntos. Camerún – 7 puntos. Mozambique – 3 puntos. Gabón – 0 puntos.

Resultados de la jornada 3 de la Copa África

Llegaba el momento de la verdad en la Copa África con la tercera jornada, donde todos los participantes se la jugaban, ya que todos aquellos que aún no estaban clasificados para los octavos corrían el riesgo de sufrir un pequeño tropiezo y quedar apeados. Finalmente se produjeron pocas sorpresas, por no decir ninguna, y ya todos los países que pasaron de ronda fueron conociendo a sus rivales en la fase eliminatoria.

Grupo A

Zambia 0–3 Marruecos.

Comoras 0–0 Malí.

Grupo B

Zimbaue 2–3 Sudáfrica.

Angola 0–0 Egipto.

Grupo C

Uganda 1–3 Nigeria.

Tanzania 1–1 Túnez.

Grupo D

Botsuana 0–3 RD Congo.

Benín 0–3 Senegal.

Grupo E

Guinea Ecuatorial 1–3 Argelia.

Sudán 0–2 Burkina Faso.

Grupo F

Gabón 2–3 Costa de Marfil. Movistar+.

Mozambique 1–2 Camerún.

Así quedó la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa África

Grupo A

Zambia 0–0 Comoras.

Marruecos 1–1 Malí.

Grupo B

Angola 1–1 Zimbabue.

Egipto 1–0 Sudáfrica.

Grupo C

Uganda 1–1 Tanzania.

Nigeria 3–2 Túnez.

Grupo D

Benín 1–0 Botsuana.

Senegal 1–1 RD Congo.

Grupo E

Argelia 1–0 Burkina Faso.

Guinea Ecuatorial 0–1 Sudán.

Grupo F

Gabón 2–3 Mozambique.

Costa de Marfil 1–1 Camerún.

Resultados de la jornada 1 de la fase de grupos de la Copa África

Grupo A

Marruecos 2-0 Comoras.

Malí 1-1 Zambia.

Grupo B

Sudáfrica 2-1 Angola.

Egipto 2-1 Zimbabue.

Grupo C

Nigeria 2-1 Tanzania.

Túnez 3-1 Uganda.

Grupo D

RD Congo 1-0 Benín.

Senegal 3-0 Botsuana.

Grupo E

Burkina Faso 2-1 Guinea Ecuatorial.

Argelia 3-0 Sudán.

Grupo F