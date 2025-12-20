Dónde ver por TV todos los partidos de la Copa África: canal de televisión para verlos en directo

La Copa África está a punto de dar el pistoletazo de salida para cerrar un 2025 cargado de mucho fútbol y dar la bienvenida a un 2026 que espera con ganas la llegada del próximo Campeonato del Mundo, que se celebrará este próximo verano en los Estados Unidos de América. Sin embargo, los aficionados a este deporte podrán disfrutar meses antes del citado torneo en suelo africano, concretamente en Marruecos, que será el territorio donde se defina el campeón de una nueva edición. Descubre dónde ver la Copa África.

Hasta un total de 24 selecciones de todo el continente lucharán por el título final del torneo, y en el que actualmente Costa de Marfil es la vigente campeona. Eso sí, tendrá que sudar tinta china para revalidar el trofeo, pues el anfitrión, Marruecos, encabeza la lista de máximos favoritos de la competición para hacerse con el trono durante esta edición del 2025-2026. Precisamente, ‘Los Elefantes’ es de los combinados que más antorchados de este calibre tienen en sus vitrinas, con 3, por delante de Ghana y Nigeria, que tiene dos; y por detrás de equipos de la talla de Egipto, que lidera la clasificación con siete, y Camerún, segundo con 5 trofeos.

La competición, tal y como hemos destacado líneas atrás, arrancará este próximo día 21 de diciembre con el partido inaugural, en el que enfrentarán a la selección de Marruecos, anfitriona, y Comboras, a partir de las 20:00 horas. El torneo finalizará el 18 de enero con la gran final, que definirá por supuesto el campeón africano de esta nueva edición. A continuación, os detallaremos todos los grupos del torneo y fechas más importantes.

Grupo A

Comoras

Mali

Marruecos

Zambia

Grupo B

Angola

Egipto

Sudáfrica

Zimbaue

Grupo C

Nigeria

Tanzania

Túnez

Uganda

Grupo D

Benín

Botsuana

RD Congo

Senegal

Grupo E

Argelia

Burkina Faso

Guinea Ecuatorial

Sudán

Grupo F

Camerún

Gabón

Costa de Marfil

Mozambique

Fechas más importantes

Fase de grupos: del 21 al 31 de diciembre

Octavos de final: del sábado 3 al martes 6 de enero

Cuartos de final: del viernes 9 de enero al sábado 10 de enero

Semifinales: miércoles 14 de enero

Tercer y cuarto puesto: sábado 17 de enero

Gran final: domingo 18 de enero

Dónde ver por televisión en directo la Copa África

Los aficionados al fútbol que deseen ver la Copa África 2025 lo podrán hacer a través de las pantallas de Movistar Plus+, compañía que cuenta con todos los derechos de la competición y que nos compartirán las imágenes de todo el torneo al completo. Además, dará la opción de poder ver los choques a través de su aplicación de android y apple para que no perdamos detalles y podamos observar todos los partidos desde cualquier punto de España y del mundo.

Dónde ver en vivo online gratis la Copa África

La Copa África, además de poder disfrutar de ella a través de las cámaras de la ya citada compañía televisiva, se podrá seguir minuto a minuto en la web de OkDiario, donde os detallaremos todos y cada uno de los partidos y sus respectivos momentos más destacados.