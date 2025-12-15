Qué jugadores de la Liga se marchan a la Copa África y cuántas jornadas se pierden

La Copa África, a diferencia de otros torneos de selecciones, cuenta con la particularidad de disputarse en plena temporada del fútbol europeo. Un hecho que afecta de manera significativa a los clubes, que ven cómo pierden durante cerca de un mes a varios de sus jugadores. El fútbol español es uno de los más afectados, tanto por la cantidad como por la calidad de las bajas que tendrán equipos de la Liga como Betis, Girona, Levante o el propio Real Madrid.

La competición que enfrenta a las mejores selecciones de África iniciará su edición número 35 el próximo 21 de diciembre en Marruecos. El torneo se extenderá hasta el 18 de enero de 2026, fecha de la final. El parón navideño de la Liga amortiguará el golpe para los clubes con jugadores convocados para la Copa África, que tendrán que esperar al desarrollo del torneo para saber por cuánto tiempo perderán a sus efectivos.

Cuántos jugadores de la Liga jugarán la Copa África

Un total de 16 jugadores de Primera División acudirán a la Copa África en Marruecos. Una cifra menor comparada con los 32 futbolistas de la Premier League, pero que aun así genera problemas en los clubes afectados. También afecta a otras categorías de nuestro fútbol, como a una Segunda División en la que el Granada perderá a Luca Zidane. Selecciones más modestas, como puede ser Guinea Ecuatorial, cuentan con futbolistas de Primera y Segunda RFEF en sus convocatorias.

Qué jugadores de la Liga jugarán la Copa África

11 son los equipos de la Liga afectados por la Copa África. Marruecos es la que cuenta con más jugadores de Primera División entre sus convocados, con cinco nombres, entre los que destacan Brahim y Abde. El Betis es el equipo más perjudicado en lo numérico, con un total de tres bajas. En lo cuantitativo destacan Girona y Levante, que no podrán contar con sus grandes estrellas en su lucha por salir de los puestos de descenso. Los catalanes perderán a Ounahi, mientras que el conjunto granota echará de menos los goles de Etta Eyong.

Betis : Abde (Marruecos), Amrabat (Marruecos) y Bakambu (RD Congo).

: Abde (Marruecos), Amrabat (Marruecos) y Bakambu (RD Congo). Rayo Vallecano : Nteka (Angola) y Pathé Ciss (Senegal).

: Nteka (Angola) y Pathé Ciss (Senegal). Sevilla : Adams (Nigeria) y Ejuke (Nigeria).

: Adams (Nigeria) y Ejuke (Nigeria). Villarreal : Ilias Akhomach (Marruecos) y Pape Gueye (Senegal).

: Ilias Akhomach (Marruecos) y Pape Gueye (Senegal). Espanyol : Pickel (RD Congo).

: Pickel (RD Congo). Girona : Ounahi (Marruecos).

: Ounahi (Marruecos). Levante : Etta Eyong (Camerún).

: Etta Eyong (Camerún). Mallorca : Mascarell (Guinea Ecuatorial).

: Mascarell (Guinea Ecuatorial). Osasuna : Boyomo (Camerún).

: Boyomo (Camerún). Real Madrid : Brahim (Marruecos).

: Brahim (Marruecos). Real Oviedo: David Carmo (Angola).

Cuántas jornadas se perderán los futbolistas que van a la Copa África

El calendario al completo de la Copa África -del 21 de diciembre al 18 de enero- engloba un total de cuatro jornadas de Liga y la ronda de dieciseisavos de la Copa del Rey. La primera de ellas, la 17, será la que cierre el año futbolístico este fin de semana. La fase de grupos se extenderá hasta el 31 de diciembre, por lo que los jugadores de las selecciones eliminadas en esta ronda sólo se ausentarán durante una fecha liguera.

Para aquellas que avancen a las eliminatorias, su baja se extenderá, al menos, a una jornada más. Para aquellas favoritas, como es la anfitriona Marruecos, la ausencia de sus internacionales podría extenderse hasta la las jornadas 18, 19 y 20. Uno de los jugadores que más partidos puede perderse a medida que avance en la Copa África es Brahim Díaz. El atacante del Real Madrid se perderá la Supercopa de España si Marruecos alcanza los cuartos de final. En caso de jugar la final, Brahim podría ausentarse durante ocho partidos del conjunto merengue.