La recta final de la Navidad vuelve a poner el foco en el roscón de Reyes que es sin duda, uno de los dulces más esperados de estas fechas. Y aunque cada año surgen versiones nuevas y propuestas más innovadoras, lo cierto es que el interés por encontrar un roscón artesano de calidad sigue siendo algo casi obligado para muchos. Por ello, y teniendo en cuenta que mañana ya es 6 de enero nada como conocer cuál es el mejor roscón de Reyes de Madrid de este año, elaborado por un obrador que se ha convertido en un rincón dulce imprescindible para muchos en la capital.

La edición de 2025 para elegir el mejor roscón artesano de Madrid en el inicio de 2026 ya se celebró, por lo que sabemos quien es el flamante ganador de este año. Organizado por Gastroactitud con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, el concurso reunió de nuevo a los obradores finalistas en la Casa de la Panadería, en plena Plaza Mayor. Allí se llevó a cabo la cata a ciegas que dirige el maestro pastelero Paco Torreblanca, una prueba en la que el jurado analizó desde el aspecto exterior hasta la textura de la miga, la jugosidad, los aromas y el punto de horneado. Y tras esa cata, el jurado emitió un veredicto claro que ya ha generado un impacto inmediato en el sector. Según los expertos reposteros, el mejor roscón artesanal de Madrid en 2025 es el del obrador Doble UVE, un proyecto liderado por la pastelera Paloma Silvestrin y ubicado en la calle Antonio Arias, 5, en el barrio del Retiro. Su propuesta se impuso con claridad por la combinación de técnica, ingredientes y resultados, situándose por encima de todos los finalistas. De hecho, ha sido considerado el roscón más completo del certamen.

El mejor roscón artesanal de Madrid 2026

El roscón ganador comparte una característica que el jurado ha destacado en varias ediciones, con la búsqueda de una masa de calidad, con un sabor limpio, que respete la tradición y que huya de aromas artificiales. En este caso, el trabajo de Silvestrin se basa en una elaboración a partir de ingredientes naturales y una fermentación cuidada que aporta esponjosidad y una textura muy definida.

Uno de los elementos más señalados por los expertos fueron las naranjas valencianas confitadas y ralladas, que proporcionan un aroma intenso sin saturar. Este matiz cítrico está acompañado por agua de azahar sevillana, uno de los rasgos más valorados en los roscones clásicos y que, según el jurado, se está perdiendo en algunas elaboraciones recientes. Además, la receta utiliza huevos frescos de granja y evita conservantes o colorantes, lo que contribuye a una masa equilibrada y a una jugosidad que se mantiene durante horas.

El jurado coincidió en que el roscón de Doble UVE destaca especialmente por su regularidad. No solo resultó sobresaliente en la cata, sino que mantiene una calidad estable durante toda la campaña, algo que no siempre se consigue en los días de mayor producción. Ese fue uno de los argumentos que inclinó la balanza a su favor.

La Crujiente y Marea Bread completan la clasificación

El segundo puesto del campeonato al mejor roscón artesanal de Madrid correspondió a La Crujiente, un obrador que en los últimos años ha consolidado su presencia entre los finalistas. Su roscón mantiene una línea muy clásica y se caracteriza por una masa ligera y aromática. El tercer puesto fue para Marea Bread, una panadería conocida por su trabajo con masas madre y fermentaciones largas, que continúa ampliando su reputación también en repostería.

Las tres propuestas de roscón de Reyes han logrado situarse en lo más alto de una edición que, según los organizadores, ha sido una de las más competidas hasta la fecha. La calidad general de los participantes ha elevado el nivel del campeonato, lo que demuestra que Madrid vive un momento especialmente sólido en el ámbito de la panadería y la repostería artesanas. Así que ya sabes dónde comprar tu roscón artesanal este año. El de Doble UVE obrador es el mejor, pero en el caso de que ya esté agotado tienes otras dos opciones que garantizan calidad.

Por qué sigue importando tanto el roscón

A pesar de la aparición de nuevos dulces navideños y del auge del panettone en España, el roscón de Reyes continúa siendo un símbolo cultural. Es un postre ligado a reuniones familiares, desayunos incluso después del 6 de enero y meriendas improvisadas en los últimos días de vacaciones. Su componente emocional sigue muy presente y, para muchos consumidores, elegir un roscón artesano se ha convertido en una forma de mantener viva la tradición.

Además, los expertos señalan que la creciente atención al producto ha elevado el nivel técnico de los obradores. La mejora de los ingredientes, las fermentaciones más cuidadas y la búsqueda de un sabor auténtico han permitido que cada vez haya más roscones de alta calidad en la Comunidad de Madrid.