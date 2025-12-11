Así queda la clasificación de la Europa League tras la victoria del Betis en Croacia

El Real Betis Balompié acaricia su clasificación a los octavos de final de la Europa League gracias a su consolidación en el top-8 después de vencer por 1-3 en Croacia al Dinamo de Zagreb gracias a los goles de Rodrigo Riquelme y Antony. Todos ellos en la primera mitad. El conjunto verdiblanco asciende a la segunda plaza y logra tres puntos claves.

Ya al descanso, el equipo sevillano se fue con 0-3, con goles del ex barcelonista Sergi Domínguez en propia puerta rebasada la media hora de juego, luego de Rodrigo Riquelme en el minuto 34 y del brasileño Antony dos Santos en el 38, mientras que los locales maquillaron el resultado con un tanto de Niko Galesic en el minuto 89.

