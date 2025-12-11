Europa League

Así queda la clasificación de la Europa League tras la victoria del Betis en Croacia

El Real Betis ya es segundo tras su victoria en Zagreb

Clasificación Europa League
Riquelme celebra un gol con el Betis. (EFE)
El Real Betis Balompié acaricia su clasificación a los octavos de final de la Europa League gracias a su consolidación en el top-8 después de vencer por 1-3 en Croacia al Dinamo de Zagreb gracias a los goles de Rodrigo Riquelme y Antony. Todos ellos en la primera mitad. El conjunto verdiblanco asciende a la segunda plaza y logra tres puntos claves.

Ya al descanso, el equipo sevillano se fue con 0-3, con goles del ex barcelonista Sergi Domínguez en propia puerta rebasada la media hora de juego, luego de Rodrigo Riquelme en el minuto 34 y del brasileño Antony dos Santos en el 38, mientras que los locales maquillaron el resultado con un tanto de Niko Galesic en el minuto 89.

Así queda la clasificación de la Europa League

  1. Midtylland: 15
  2. Real Betis: 14
  3. Ferencvaros: 14
  4. SC Braga: 13
  5. Lyon: 12
  6. Stuttgart: 12
  7. Aston Villa: 12
  8. Notttingham Forest: 11
  9. Friburgo: 11
  10. Oporto: 10
  11. Genk: 10
  12. Estrella Roja: 10
  13. Celta de Vigo: 9
  14. Plzen: 9
  15. PAOK: 9
  16. Lille: 9
  17. Panathinaikos: 9
  18. Roma: 9
  19. Young Boys: 9
  20. Bolonia: 8
  21. Brann: 8
  22. Fenerbahce: 8
  23. Celtic: 7
  24. Ludogorets: 7
  25. Dinamo Zagreb: 7
  26. Basilea: 6
  27. G.A. Eagles: 6
  28. Stumr Graz: 4
  29. Salzburgo: 3
  30. Feyernood: 3
  31. FCSB: 3
  32. Utrecht: 1
  33. Rangers: 1
  34. Malmo: 1
  35. Maccabi Tel Aviv: 1
  36. Niza: 0

