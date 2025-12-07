El audio del polémico penalti para el Barcelona contra el Betis: «Aunque sea un rebote es punible»

El Barcelona ganó sobrado este sábado al Betis, pero una decisión de los árbitros favorables a los culés empañó el buen partido de los de Hansi Flick en la jornada 15 de Liga. Hernández Maeso, ayudado por Iglesias Villanueva desde el VAR, pitó una mano de Marc Bartra en el área que venía de un balón rebotado en su propio cuerpo, algo que nunca señalaba como penalti. Hasta que ocurrió de lado del Barça.

El árbitro de La Cartuja no consideró que esa mano conllevase la pena máxima al verla en el campo, pero desde el VAR le avisaron para que fuese a la pantalla y la señalase como tal. En su camino hacia el monitor, Bartra se dirigió al trencilla para aclararle que el balón había rebotado en su pierna, pero éste pasó de él.

El audio del penalti del Betis-Barcelona

IV: Fran, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti por mano.

HM: Vale.

IV: Avísame cuando estés en el monitor.

HM: Ya estoy en la pantalla.

IV: En la imagen verás el lanzamiento a portería y cómo Bartra en todo momento lleva el brazo arriba y después de golpearle en la pierna le golpea en el brazo, que está ocupando un espacio.

HM: Vale.

IV: ¿Vale? Te la dejo.

HM: Vale, perfecto. Dame una imagen desde el otro lado por favor. Vale, desde la otra portería. Vale, perfecto. Escúchame, es un tiro. Ahí es punible porque Bartra desde el inicio se está tirando con el brazo para arriba, por tanto, está ocupando un espacio desde primer momento. Por tanto, aunque haya un rebote en la pierna sigue siendo punible y es penalti. Penalti sin tarjeta.

IV: Recibido.

Así más de minuto y medio hasta que dos de los árbitros más mediocres de Primera División lograron otorgar este polémico penalti al Barça. El gol de Lamine Yamal desde los 11 metros supuso el 1-5 para los de Flick y posteriormente el Betis anotaría dos más (uno de penalti de Cucho Hernández) y el choque se saldó con 3-5.