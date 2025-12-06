Flick se inventa a un nuevo Lamine Yamal

Hansi Flick se inventó una nueva posición para Lamine Yamal en La Cartuja contra el Betis. Y le salió a las mil maravillas. El ’10’ culé realizó un gran partido como mediapunta y cuajó un partido defensivo incluso mejor que en ataque. También marcó de penalti el quinto gol azulgrana en territorio verdiblanco. Un nuevo Yamal al que se le vio muy cómodo por dentro.

«Le he visto bien, también defensivamente. Le pregunté y me dijo que si. Es una opción que tenemos, no lo habíamos entrenado», confesó Hansi Flick en rueda de prensa con la nueva posición de Lamine Yamal ante el Betis. Y es que sorprendió a todos. El entrenador alemán se la sacó de la manga y dejó noqueado a Pellegrini.

El once de Flick en La Cartuja fue una sorpresa con cuatro delanteros, Roony titular y Raphinha descansando en el banquillo. Pero la sorpresa mayor llegó cuando el sueco se colocó en una banda y Rashford en la otra. ¿Dónde estaba Lamine? La joven perla culé jugó por dentro.

Hansi Flick jugó ante el Betis con Lamine Yamal de mediapunta. Y le salió muy bien. El partido del ’10’ blaugrana fue muy bueno en todas las fases. Sabía que tenía que hacer de Fermín y lo hizo. Se vio a un Lamine muy trabajador, apretando en la presión arriba y defendiendo bien atrás. Estuvo en todos lados e hizo mucho daño al equipo de Pellegrini con su visión entre líneas.

Y es que en La Cartuja, con la camiseta del Barça, vimos a un Lamine Yamal muy liberado y generoso en todos los sentidos. Jugó para el equipo y lo hizo casi todo bien. Es complicado que le volvamos a ver en esa posición, pero Hansi Flick ha encontrado una solución de la que seguro echará mano si lo vuelve a necesitar. Yamal también ha encontrado otro lugar en el campo para seguir siendo indiscutible en el campo.