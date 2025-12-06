Flick ante la prensa: «¿Queréis quedaros con lo negativo? Yo no lo voy a hacer, estoy feliz»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de La Cartuja para analizar la victoria del Barcelona por 3-5 al Betis con tres goles de Ferran Torres, Roony y Lamine Yamal. El equipo culé hizo uno de sus mejores partidos del curso y es más líder de la Liga.

«La primera parte ha sido buena y al final de la segunda estábamos cansados. Estoy contento con los tres puntos. Quiero ser positivo en el análisis del partido a pesar del gol tempranero», comenzó señalando el entrenador del Barcelona desde el estadio de La Cartuja.

«Hemos remontado y me ha encantado como hemos jugado la primera parte. En la segunda parte, en el tramo final, ya estábamos cansados. Los jugadores lo han dado todo por el club, los fans, el escudo», continuó Hansi Flick tras el partido.

«Roony Bardghji es una opción. Igual que Lamine enmedio. Le pregunté si le gustaría jugar de 10 y me dijo que si. Roony ha hecho un gran partido. Ahora tenemos otra opción», valoró sobre la posición de Yamal y el partido del joven sueco.

«Si queréis ver lo negativo podéis hacerlo. Hoy, yo, no lo voy a hacer. Los chicos están cansadísimos, pero estoy feliz. Solo voy a elogiar a mis jugadores», añadió ante la prensa el técnico alemán.

«Ferran confía en sí mismo y esto es vital en un delantero. Sé que este es su estadio; con el Barça y con la selección», valoró el entrenador culé.

«Es difícil decir si Stamford Bridge fue un punto de inflexión. Yo me fijo en los entrenamientos. Esto es un proceso y si entrenas al 60 o 70% no estás listo para competir. Nunca he dejado de creer en ellos», valoró Hansi.