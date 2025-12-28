Cristiano Ronaldo se niega a retirarse: «Es duro seguir, pero quiero llegar a la cifra que todos sabéis»

Cristiano Ronaldo recibió este domingo el premio al ‘mejor jugador de Oriente Medio’ en los Globe Soccer Awards. Un premio que llega después de marcar un doblete con el Al Nassr que le puso dos pasos más cerca de su carrera para llegar a los 1.000 goles como futbolista profesional. Una hazaña que le impide aún pensar en la retirada y decir adiós a una trayectoria intachable a la altura de los mejores de la historia.

A falta de un último partido este año, el delantero de 40 años suma ya 956 goles. Una marca después de haber pasado por clubes como Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y, ahora, el Al Nassr, además de la selección de Portugal. En Dubái sumó otro trofeo más a sus vitrinas superando a otras estrellas en las votaciones como a Karim Benzema, Riyad Mahrez y Salem Al-Dawsari. Aun así, Cristiano tiene hambre para seguir en el césped.

«Es un gran placer ver a tantas personalidades del deporte en esta gala. Esta gala es una de mis favoritas, porque veo a gente tan maravillosa como a mi esposa. Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa dónde juegue, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegar a la cifra que todos sabéis. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones. Disfrutad de la noche y feliz año nuevo», señaló sobre el escenario.

Cristiano Ronaldo cerrará 2025 jugando el próximo martes 30 de diciembre ante el Al-Ettifaq con el objetivo de que el Al Nassr mantenga su invicto en la liga saudí, donde es primero con 33 puntos sobre los 27 del Al Hilal. En el horizonte, el portugués quiere llegar en estado óptimo para el Mundial del próximo verano en Estados Unidos. La selección lusa es una de las grandes favoritas después de ganar a España en la final de la Liga de Naciones.