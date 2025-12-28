Todos los premiados en la gala de los Globe Soccer Awards 2025

Este domingo se ha celebrado la decimosexta edición de los Globe Soccer Awards. A pesar de que casi todos los focos siempre han estado en la gala del Balón de Oro y en los Premios The Best de la FIFA, muchas estrellas han acudido hasta Dubái para recibir premios como el mejor jugador/a del mundo, el mejor entrenador, mejor agente, director deportivo, club masculino/femenino, selección y muchos más con estrellas de todos los rincones del mundo.

Los más premiados han sido sin duda el FC Barcelona y el PSG. El club azulgrana recogió hasta cuatro premios distintos con Hansi Flick, Lamine Yamal, Aitana Bonmatí y Joan Laporta como los galardonados después de un gran año a nivel deportivo repleto de títulos. Sin embargo, el galardón más cotizado fue para Ousmane Dembélé, elegido como el mejor del mundo junto con Luis Campos y Al Khelaifi.

También hubo otras caras protagonistas como Paul Pogba, premio a la superación deportiva, Cristiano Ronaldo, mejor jugador de Oriente Medio, y el propio Jorge Mendes como mejor agente. Incluso hasta hubo un momento muy emotivo cuando salió la familia de Diogo Jota, quien falleció el pasado mes de julio en un accidente de tráfico, recogiendo un premio conmemorativo.

La lista de todos los ganadores de los Globe Soccer Awards 2025