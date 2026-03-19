Entradas para el Barcelona – Atlético de Madrid: cómo comprarlas y cuánto cuestan para ver el partido de Champions League

El Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentarán en los cuartos de final de la Champions League en una eliminatoria que promete máxima igualdad y emoción. Ambos equipos llegan tras eliminar a rivales ingleses y ahora se jugarán el pase a semifinales en un duelo directo entre equipos españoles.

El conjunto azulgrana logró clasificarse tras superar con claridad al Newcastle con un contundente global de 7-2. Por su parte, el Atlético consiguió el pase pese a caer en Londres ante el Tottenham (3-2). Los de Simeone hicieron valer la ventaja de la ida (5-2) y avanzaron con un global de 7-5 en una eliminatoria muy exigente. Este cruce tendrá además un componente especial, ya que puede interpretarse como una revancha reciente. Ambos equipos se vieron las caras en la Copa del Rey, donde el Atlético eliminó al Barcelona tras una eliminatoria muy intensa. Ahora, el conjunto azulgrana tendrá la oportunidad de resarcirse en Europa.

Cuándo se juega el Barcelona – Atlético de Champions League

La eliminatoria entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se disputará en dos partidos. La ida está programada para el 8 de abril, mientras que la vuelta se jugará el 14 de abril. Ambos encuentros serán decisivos para definir qué equipo avanza a semifinales en una de las eliminatorias más igualadas del cuadro.

Dónde se juega el Barcelona – Atlético en la Champions

El primer partido tendrá lugar en el estadio del FC Barcelona, el Spotify Camp Nou, donde los azulgranas buscarán aprovechar el factor campo. La vuelta se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, un estadio que suele ser clave en este tipo de eliminatorias por el ambiente que genera su afición.

Precios de las entradas para el Barcelona – Atlético de Champions

El precio de las entradas varía según la zona del estadio y la importancia del partido. Para este tipo de encuentros de Champions, las localidades más económicas suelen situarse alrededor de los 80 euros, mientras que las entradas en zonas VIP pueden superar los 500 o incluso 600 euros. Las más caras de todas se encuentran en la zona más cercana a los banquillos, desde 1300 euros, o en el palco presidencial, donde alcanza la friolera cantidad de 1900 euros.

Cómo comprar entradas para el Barça – Atlético de Champions League

Las entradas se pueden adquirir a través de los canales oficiales del FC Barcelona y del Atlético de Madrid, donde los socios suelen tener prioridad. Además, la UEFA se reservará una parte de las localidades que repartirán por acuerdos patrocinales.