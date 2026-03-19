Audiencias de ayer, miércoles 18 de marzo: ‘La Revuelta’ sigue en su peor momento

El pasado miércoles 18 de marzo, tanto El Hormiguero como La Revuelta volvieron a librar su particular batalla en el access prime time. Debemos tener en cuenta que el equipo de Pablo Motos recibió en plató a Mario Casas y Mariela Garriga, que acudieron para presentar Zeta, su nueva película para Prime Video. Con esta visita, El Hormiguero logró anotar un 12.8 % y 1.539.000. En cuanto a Broncano y los suyos, recibieron en el Teatro Príncipe Gran Vía al actor y director Sergio Peris-Mencheta y a Raúl Pérez. De esta manera, el programa que se emite de lunes a jueves en el access prime time de La 1 de Televisión Española logró un 10.1 % y 1.203.000.

En cuanto a la batalla por la medalla de bronce en esta franja de la noche del miércoles, First Dates ha vuelto a conquistar a la audiencia. En esta ocasión, con un destacado 9.2 % y 1.111.000. No podemos dejar de mencionar los datos obtenidos por el resto de competidores en el access prime time, como es el caso de Horizonte en Cuatro (7.5 % y 914.000), El Intermedio en laSexta (6.6 % y 805.000) y, por último, Cifras y Letras en La 2 de Televisión Española (5.5 % y 689.000)

‘El Hormiguero’: 12.8 % y 1.539.000

‘La Revuelta’: 10.1 % y 1.203.000′

‘First Dates’: 9.2 % y 1.111.000

‘Horizonte’: 7.5 % y 914.000

‘El Intermedio’: 6.6 % y 805.000

‘Cifras y letras’: 5.5 % y 689.000.

Es importante tener en cuenta que, a priori, son unos datos relativamente bajos en comparación con otros días. Y todo tiene un porqué: el partido de Champions entre el Tottenham y el Atlético de Madrid. De hecho, en la franja de estricta coincidencia (21:55 h a 22:54 h), los datos obtenidos son los siguientes:

‘El Hormiguero’: 12.4 % y 1.525.000

‘La Revuelta’: 9.6 % y 1.180.000

‘First Dates’: 9.1 % y 1.112.000:

‘Champions’ (Tottenham – Atlético de Madrid): 6.1 % y 749.000

Audiencias del miércoles 18 de marzo en ‘prime time’

En esta ocasión, Antena 3 ha logrado la victoria en esta franja de audiencias tras superar, en casi dos puntos, a su principal competidor. La emisión de la penúltima entrega de El Capitán en Japón, titulada «Escuchamos, pero no juzgamos», anotó un 11.4% de cuota de pantalla y 815.000 espectadores.

La medalla de plata, en esta ocasión, se la llevó La 1 de Televisión Española con una nueva entrega de Top Chef: Dulces y famosos, a pesar de no haber logrado superar las dos décimas de share (9.5 % y 527.000). La tercera opción de la noche fue Pura Sangre: La última pieza, que continúa a la baja tras anotar un 9 % y 683.000.

No podemos dejar de mencionar las otras opciones del pasado miércoles, como son El Objetivo: Especial frenar a Trump en laSexta, que hizo un 6.3 % de cuota de pantalla y 393.000 espectadores, mientras que en Cuatro, con el estreno del programa Ex. La vida después con Ana Milán como presentadora, se ha tenido que conformar con un 5.6 % de share y 469.000 televidentes.

‘El Capitán en Japón’: 11.4% y 815.000

‘Top Chef: Dulces y famosos’: 9.5% y 527.000

‘Pura Sangre: La última pieza’: 9% y 683.000

‘El Objetivo’: Especial frenar a Trump: 6.3% y 393.000

‘Ex. La vida después’: 5.6% y 469.000

Como era de esperar, un día más, Pasapalabra ha conseguido anotar el minuto de oro del día. En esta ocasión, fue registrado a las 21:01 horas (una hora menos en el archipiélago canario). En ese momento, durante la emisión del Rosco, el concurso presentado por Roberto Leal logró reunir a 2.576.620 espectadores y un 23.2 % de cuota de pantalla.