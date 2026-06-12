Ana Mena y Lola Índigo lanzan la colaboración más esperada: así es la letra de ‘pa ti toa’

Ana Mena, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las artistas malagueñas que más éxito cosecha en la industria musical de nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que siempre ha sabido superarse y, sobre todo, sorprender a todos y cada uno de sus seguidores a través de sus canciones. Recientemente, a través de redes sociales, Ana Mena anunció el lanzamiento de una nueva canción que lleva por título pa ti toa. Lejos de estrenarla en solitario, la de Estepona quiso contar con otra de las cantantes con más éxito y más proyección de nuestro país. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Lola Índigo. Por lo tanto, es más que evidente que estamos ante una de las colaboraciones más esperadas de los últimos años en cuanto a la música en español se refiere.

Así pues, la unión por primera vez con dos de las artistas femeninas más exitosas e influyentes de la industria, como son Ana Mena y Lola Índigo, da lugar a un lanzamiento llamado a convertirse, indudablemente, en uno de los grandes estrenos musicales del año. Esta canción, pa ti toa, está producida por Tunvao y está compuesta tanto por él como por Ana Mena, Lola Índigo y J Cruz. En este merengue pop de vocación internacional se mezcla a la perfección la sofisticación, la inmediatez e, incluso, la poderosa capacidad de conexión con el público. Todo ello sumado a la innegable química que existe entre Ana Mena y Lola Índigo, que, para este proyecto, han optado por unir sus universos creativos para dar forma a una canción verdaderamente sorprendente, fresca y magnética.

Desde que Ana Mena acudió como invitada al concierto de Lona Índigo en Granada, y especialmente desde que se supo la fecha de lanzamiento de este proyecto, las expectativas eran verdaderamente altas, pero, tal y como imaginábamos, consiguieron superarlas con creces. ¡Han lanzado un proyecto a la altura de lo que esperábamos de ellas!

Lo que es evidente es que Ana Mena y Lola Índigo no solamente han materializado una de las colaboraciones más esperadas, sino que han hecho posible uno de los encuentros artísticos más significativos del pop español en los últimos años. ¿Aún no has escuchado pa ti toa? No te preocupes, porque a continuación encontrarás la letra completa de esta colaboración que promete no dejar indiferente a nadie.

Letra de ‘pa ti toa’, de Ana Mena y Lola Índigo

(Tú mío y yo pa’ ti to’a

Eso

Pa’ ponerlo de moda

Mua

Dice)

Niño mío, si te veo por ahí, esta noche soy quien te roba, quien te roba, ey

Hoy salí lookeada para ti, llevo el perfume que te emboba, mi baby lova

Hoy salí pa’ buscarte, pa’ cumplir tu deseo

A ti te gusta gustar, y sé por dónde empezar

Bailar pegaíto’ en un discotequeo

Nunca te vas a olvidar, tú mío

Tú mío y yo pa’ ti to’a

Pa’ discotequear y pa’ ponerlo de moda (Wuh)

Contando los centímetros que estoy de tu boca, que estoy de tu boca

Baby, tú ere’ para mí, y yo pa’ ti to’a

Y yo pa’ ti to’a

Pa’ discotequear y pa’ ponerlo de moda

Puede ser con gente, pero mejor a sola’, es mejor a sola’

Baby, es que tú ere’ pa’ mí, y yo pa’ ti to’a (Ey, dice)

Esta noche pide, te vo’a consentir (Oh)

Me dice: «Hazme caso», te digo que sí

Le digo «Lola» y dice «Dolores»

Que ahora se sabe toa’ mis cancione’

Y solo fue un beso

Pero lo tengo esposa’o como un preso

Sabe quitarme el estrés si me estreso (¿Qué?)

Yo a mi moreno, de botas le rezo

Bebé, es tu día de suerte

Te doy de noche y hasta que despierte’

Contigo dive y me pongo fuerte

Ya tú me has visto de espalda y de frente (¿Qué? Wuh)

‘Toy loca por tenerte, muy cerquita, al borde de la muerte

Inmortale’ porque esto es pa’ siempre

To’ esto es pa’ ti

Y yo pa’ ti to’a

Pa’ discotequear y pa’ ponerlo de moda (Wuh)

Contando los centímetros que estoy de tu boca, que estoy de tu boca

Baby, tú ere’ pa’ mí, y yo pa’ ti to’a (Jaja)

Sa-Sa-Sabes que esto está rico, ¿cómo te explico? (No quiero olvidar)

Vamo’ a darno’ piquito’, mi bebecito

Me hipnotiza’, hipnótico, cómo me excito (Ey, mmm)

La disco llena, pero él, mi favorito

Hoy salí pa’ buscarte, pa’ verno’ escondío’

A ti te gusta gustar, y sé por dónde empezar

Bailar pegaíto’ en un discotequeo

No te puedes olvidar que somo’

Tú mío y yo pa’ ti to’a

Pa’ discotequear y pa’ ponerlo de moda

Contando los centímetros que estoy de tu boca, que estoy de tu boca

Baby, tú ere’ para mí, y yo pa’ ti to’a

Y yo pa’ ti to’a

Pa’ discotequear y pa’ ponerlo de moda (¿Qué?)

Puede ser con gente, pero mejor a sola’ (Ey), es mejor a sola’

Baby, porque ere’ pa’ mí, y yo pa’ ti to’a

Y yo pa’ ti to’a

Pa’ discotequear y pa’ ponerlo de moda (Jaja)

Contando los centímetros que estoy de tu boca, que estoy de tu boca

Baby, tú ere’ para mí, y yo pa’ ti to’a (Lola Indigo-go-go-go)

Ana Mena

Jaja