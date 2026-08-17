La inesperada decisión de Jesulín de Ubrique tras el enfrentamiento entre Juls Janeiro y Belén Esteban

En los últimos días, inevitablemente, Juls Janeiro y Belén Esteban se han convertido en dos de los personajes televisivos que más están dando de qué hablar en la prensa del corazón. Y todo después de las incendiarias declaraciones que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario hizo ante las cámaras de Europa Press. Entre otras tantas cuestiones, cargó duramente contra la tertuliana después de darse por aludida ante unas palabras que Belén publicó en sus redes sociales. Desde entonces, y como no podía ser de otra manera, son muchos los que se han preguntado qué opinan los padres de la joven al respecto. Los compañeros de Fiesta han sido los encargados de dar a conocer la nueva y drástica decisión que ha tomado Jesulín de Ubrique tras esta inesperada guerra que ha comenzado entre su hija y su ex pareja.

La propia Juls Janeiro ha dado a conocer que sus padres están profundamente orgullosos de ella y, de hecho y según sus palabras, la apoyan en esta polémica. Ahora bien, en un momento en el que la maquilladora e hija del diestro se encuentra en el ojo del huracán por sus declaraciones contra Belén Esteban, también hemos podido ser testigos de la drástica e inesperada decisión que el de Ubrique ha tomado. Algo que supone un gran punto de inflexión en su vida, especialmente si hablamos del ámbito profesional.

La inesperada decisión de Jesulín de Ubrique en plena polémica

En Fiesta, programa que se emite cada fin de semana en Telecinco, han estado muy pendientes de los últimos movimientos del diestro. Y todo para tratar de encontrar algún tipo de reacción a la guerra mediática que existe actualmente entre su hija Julia y Belén Esteban. De esta forma, el equipo de este espacio ha descubierto algo verdaderamente impactante.

¿A qué nos referimos, exactamente? ¡Jesulín de Ubrique vuelve a los ruedos! El gaditano, que fue uno de los toreros más aclamados y reclamados por las plazas de toros de nuestro país, ha dado el paso de volver a vestirse de luces. Recordemos que, en 2010, decidió dejar a un lado el mundo del toro. Eso sí, desde entonces y de forma esporádica, ha participado en alguna que otra corrida de toros.

El regreso de Jesulín de Ubrique a los ruedos se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre, en la localidad toledana de Ocaña. Se trata de un festival taurino que se celebrará en la plaza de toros local a las 18:00 horas. Por lo tanto, esta decisión del gaditano de aferrarse al toro llega justo después de que su hija esté en el ojo del huracán a raíz de sus incendiarias palabras contra Belén Esteban.

Hay que destacar que queda menos de un mes para que ese momento se produzca. Por lo tanto, no es ningún secreto que, a buen seguro, muchos medios de comunicación y agencias se reunirán en Ocaña para tratar de conseguir las declaraciones más buscadas de Jesulín de Ubrique. ¿Se animará a pronunciarse sobre este asunto?