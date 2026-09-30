No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 29 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver el capítulo 496 de Valle Salvaje y ser testigos de cómo Genaro continúa investigando mientras hace todo lo que está en su mano para tratar de sacar información a Pedrito sobre el pasado de Bárbara. Esta, por su parte, se ha quedado profundamente descolocada al descubrir a Genaro en su alcoba. ¿Qué estaba haciendo en ese lugar? ¿Cuáles eran sus intenciones?

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la ocasión de ver cómo Enriqueta no ha tenido reparos a la hora de aprovechar la ocasión que se le ha presentado para volver a mover ficha. En esta ocasión, ha optado por chantajear a Mercedes, haciéndole saber que o paga la deuda de José Luis o no dudará en denunciar a Alejo por el asesinato de su marido y a ella por encubrirle. A pesar de la amenaza, lo cierto es que Mercedes no tiene esa cantidad de dinero, por lo que se encuentra en una situación verdaderamente delicada. ¿Qué paso dará, a pesar de las consecuencias?

¿Qué sucede en el capítulo 497 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 30 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la ocasión de poder ver cómo don Hernando no duda un solo segundo en presionar a Alejo. Así pues, le hace saber que o pide matrimonio a Manuela o lo va a pagar muy caro. ¡No le temblará el pulso a la hora de cumplir su amenaza! Cabe destacar que va a ser Braulio quien desvela a su primo algo verdaderamente inquietante que tiene relación con ella.

Algo que podría marcar un antes y un después en numerosos aspectos. En cuanto a Rosalía, no tiene reparos a la hora de irrumpir en una cena familiar. ¿Estará a la altura o será humillada una vez más? Pedrito, por su parte, se queda verdaderamente desconcertado al leer el contenido de la libreta que esconde Genaro. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.