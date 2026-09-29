No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los años, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 28 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 495 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Enriqueta no ha tenido reparos a la hora de volver a enfrentarse a José Luis. Lo que no esperaba es que él fuese a dictar una sentencia verdaderamente terrible para ella.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Bárbara ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para empezar a estrechar lazos con Genaro. Este, por su parte, se ha armado de valor a la hora de revelar parte de su pasado. Ante Alejo y Luisa, parece que Manuela por fin ha mostrado su verdadera cara. Y es que no ha tenido reparos a la hora de besar a Alejo frente a Luisa, sin importarle lo más mínimo las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 496 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 29 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Genaro continúa investigando, hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de tratar de sacar información a Pedrito sobre el pasado de Bárbara. Es consciente de lo que está en juego, pero no parará hasta conseguir su objetivo. Eso sí, Bárbara se queda descolocada al descubrir a Genaro en su alcoba.

Enriqueta, por su parte, no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para volver a mover ficha. Hasta tal punto que da el paso de chantajear a Mercedes, diciéndole que o paga la deuda de José Luis o no le temblará el pulso a la hora de denunciar a Alejo por el asesinato de su marido y a ella por encubrirle. Pero Mercedes, en realidad, no tiene ese dinero. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.