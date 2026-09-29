Quién es Nadia de Santiago: su edad, su pareja, de dónde es y todo sobre la actriz

La industria interpretativa nos ha presentado, a lo largo de los años, numerosos talentos que han marcado la pequeña y gran pantalla de alguna manera. Si hablamos de artistas nacionales, muchos nombres ocuparían nuestra lista. Pero, en esta ocasión, realizaremos un repaso por el lado más profesional y el más personal de Nadia de Santiago. Y es que la actriz, a pesar de tener solamente 36 años, cuenta con una carrera profesional absolutamente brillante. Pues, son muchos los títulos de proyectos audiovisuales que figuran en su currículum. Realizamos un repaso al respecto.

Nacida el 3 de enero de 1990 en Madrid, Nadia de Santiago Capell es una actriz que lleva trabajando en el mundo de la actuación desde muy joven. Sus primeros trabajos fueron para películas como Clara y Elena, La soledad era esto y El florido pensil. Pero se dio a conocer en la serie Javier ya no vive solo. Un salto muy importante en su carrera profesional y que le abrió las puertas a muchos otros proyectos. De hecho, no solo ha triunfado como actriz, también ha sido presentadora de formatos como Aquatrix y El Submarino Azul.

El lado más profesional de Nadia de Santiago

Si hacemos un repaso por los proyectos audiovisuales en los que se ha embarcado Nadia de Santiago, podemos avisar que figuran una larga lista de títulos. En televisión, el público ha tenido la oportunidad de verla en series como Hospital Central, Ana y los siete, Amar en tiempos revueltos, Amar es para siempre, Los hombres de Paco y muchas otras. Pero, sin lugar a duda, los más jóvenes la recordarán por su inolvidable papel de Mafalda en Cambio de clase.

Si de películas se trata, la actriz ha formado parte del elenco de Esta noche, no, Las 13 rosas, Musarañas, Un año y un día, Alatriste, etc. Asimismo, también ha trabajado en varios cortometrajes y ha probado suerte en el teatro con algunas obras. Un talento que le ha llevado a estar nominada en importantes galardones. De hecho, en el 2007, fue nominada en la categoría de Mejor actriz revelación por su papel en Las 13 rosas.

El lado más personal de Nadia de Santiago

En redes sociales, Nadia de Santiago se muestra como una persona muy activa. En plataformas como Instagram, la artista acumula más de 423.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales o con momentos que marcan sus días. Por otro lado, a nivel sentimental, se desconoce si su corazón se encuentra ocupado o no.

La actriz mantiene su vida privada de forma muy discreta y no comparte información pública sobre si tiene pareja actual. Y es que la propia artista ha dejado claro que no quiere vincular su perfil como celebridad con su vida privada. Por ello, se desconoce quiénes han sido sus amores.