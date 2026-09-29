Un micro abierto traiciona a la presentadora Carmen Corazzini: «No sé quiénes son estas»

Las conexiones en directo son siempre las favoritas de los espectadores, debido a que todo el mundo prefiere conocer la actualidad de manera inmediata. Pero estas emisiones siempre llegan de la mano de un arma de doble filo. Pues, no se pueden editar ni cortar los fallos que se puedan producir. De hecho, de aquí surgen los famosos micros abiertos, que ya han dejado a muchos presentadores al descubierto. Momentos de ‘tierra trágame’ que, recientemente, vivió la presentadora Carmen Corazzini, de Informativos Telecinco. Y es que la comunicadora realizó un comentario que, para su mala fortuna, entró en el directo y fue escuchado por los espectadores.

Todo sucedió el pasado domingo, 27 de septiembre. La presentadora anunció que había salido el tema Romántico, de Cariño, el dúo formado por Paola Rivero y Alicia Ros. Tras ello, Carmen Corazzini dio paso al videoclip del sencillo. Fue entonces, mientras sonaba la canción y creía que no se la escuchaba, que dijo algo que la terminaría avergonzando. «No, si tampoco puedo decir muchos más, que no sé quiénes son estas», se la oye decir. Obviamente, en plena era de las redes sociales y tratándose de un programa en directo, poco tardó en hacerse viral este momento.

Las integrantes de Cariño se pronuncian sobre las palabras de Carmen Corazzini

Debido a que comenzó a circular por redes sociales, lo sucedido fue visto por las integrantes de Cariño. Pero, lejos de tomarse mal las palabras de Carmen Corazzini, las artistas apostaron por aplicar un poco de humor. «Tiene razón», comentan al respecto. «Estar en Cariño es como estar en The Office (la serie). Carmen Corazzini, quedamos cuando quieras», agregaron.

Así pues, las cantantes aprovecharon la situación para entablar una buena relación con la presentadora. Pues, dejaban la puerta abierta a que pudiese conocer mejor la agrupación. Ante ello, la presentadora de Informativos Telecinco no se quedó callada y les respondió. A través de sus redes sociales, Carmen Corazzini dejó claro que sabía que había cometido un desliz durante su conexión en directo.

Sacándose una foto en la que aplica un gesto de vergüenza y se tapa la cara, pidió disculpas a la agrupación por lo sucedido. Y es que tuvo lugar en uno de los formatos más vistos del país. «Ahora sí (las conozco). Disculpad, a veces añadimos cosas justo al final del informativo y pasa esto. Un saludo a las Cariño, con cariño», escribió.

Por lo tanto, la presentadora también se estaba tomando lo sucedido con humor. De hecho, aceptó la oferta de las artistas de conocerlas mejor. «Cuando queráis», indicó. Y es que, quién sabe. Quizás, de este pequeño desliz ha nacido una nueva y bonita amistad.