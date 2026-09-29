Se jubiló a los 67 años y no sabía qué hacer con los 142 días de vacaciones que le quedaban: decidió regalárselos a sus compañeros

La doctora Marialuisa Ferramosca pondrá fin el 30 de septiembre a una carrera de 38 años en la sanidad pública de Treviso, en el noreste de Italia, y estará jubilada oficialmente desde el 1 de octubre. Pero antes de marcharse y dejar atrás una larga trayectoria, ha tomado una decisión que muy pocos harían: ha decidido poner a disposición de otros los 142 días de vacaciones que acumuló a lo largo de los años, casi cinco meses que ya no tenía forma de disfrutar.

Esos días se recalcularán y pasarán al fondo de ferie solidali (vacaciones solidarias) de la ULSS 2, la autoridad sanitaria de la zona. El fondo está pensado para empleados que atraviesan situaciones personales o familiares delicadas, como quienes necesitan pasar más tiempo junto a un hijo enfermo. Ferramosca no elige a los beneficiarios. Su saldo se repartirá entre quienes cumplan los requisitos, así que no sabrá necesariamente quién aprovecha ese tiempo.

Licenciada en Medicina en 1987, entró en 1988 en el hospital Ca’ Foncello de Treviso como cirujana de urgencias. Se especializó en Cirugía General y en Anestesiología y Reanimación y en julio de 1999 se incorporó al SUEM 118. En marzo de 2020 asumió la dirección en funciones del servicio, justo cuando estalló la pandemia y la central llegaba a atender más de 500 llamadas al día. Desde octubre de 2021 era la directora titular.

El director general de la ULSS 2, Giancarlo Bizzarri, le agradeció públicamente su profesionalidad y su dedicación durante décadas. También le dio las gracias por los numerosos días que ha dejado en el fondo para los compañeros que los necesiten, según recogió la prensa local.

Il Resto del Carlino

Cuatro décadas de emergencias

En una entrevista con el diario Il Gazzettino, Ferramosca repasó algunas de las grandes emergencias que vivió en primera línea. Vivió la explosión de ButanGas en 1996 como cirujana de urgencias y recuerda que su equipo salió hacia el incendio de la fábrica De’Longhi, en 2007, antes incluso de recibir los avisos: estaban haciendo un simulacro y vieron la columna de humo. También estuvo en el accidente de 2023 en Mestre, cuando un autobús cayó desde un paso elevado.

De la pandemia, que define como su etapa más intensa, recuerda que al principio tenían que tratar a todos los pacientes como si estuvieran contagiados, hasta que empezaron a hacer pruebas en las propias ambulancias. Según recoge la edición brasileña de Xataka a partir de la prensa italiana, la médica asegura que, tras tantos años, lo que más se le ha quedado grabado son los rostros de los familiares. Tampoco tiene grandes planes para la jubilación, aunque practica taichí.

¿Sería posible en España?

En Italia, la cesión de vacaciones está contemplada por la ley, aunque sólo puede aplicarse si el convenio colectivo correspondiente la prevé, según explica el portal Fanpage.

En España, el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores fija un mínimo de 30 días naturales de vacaciones retribuidas y establece que no pueden sustituirse por una compensación económica. El Estatuto Básico del Empleado Público también reconoce este derecho. Según los expertos, un trabajador español no podría acumular sus vacaciones legales, renunciar a ellas al jubilarse y cederlas a un fondo común. Los convenios sí pueden crear mecanismos solidarios para ciertos permisos o días adicionales.