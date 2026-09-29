Vota en nuestra encuesta: ¿Crees que España va a tener problemas para ganar a Croacia?

España juega esta noche ante Croacia en el partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Naciones. Después de una victoria apretada contra Inglaterra, los de Luis de la Fuente recibirán en Sevilla a la selección de Luka Modrić. Un partido complicado ante uno de los rivales más correosos que siempre complican los partidos a la Roja. A pesar del gran momento de la Selección, ¿crees que España va a tener problemas para ganar a Croacia? ¡Vota en nuestra encuesta!

Ahora el rival será un viejo conocido: Croacia. Desde 2012, España se ha medido al combinado balcánico en siete ocasiones: cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Un número de encuentros solo superado en este mismo periodo de tiempo por Suiza, Georgia (8) e Italia (12). De ellos, tres tuvieron lugar en la Liga de Naciones, siendo especialmente relevante la final de la edición 2022-23, en la que España se hizo con el trofeo en una tanda de penaltis en la que brilló Unai Simón.

Un duelo entre españoles y croatas que puede ser importante de cara a la clasificación a los cuartos de final del torneo. Y es que los triunfos a domicilio de España en Wembley (2-3) y Croacia en República Checa (1-2) hacen que ambos combinados lleguen en lo más alto de la clasificación del Grupo 3. Así, el triunfo de la ‘Roja’, que podría sumar su novena victoria seguida, le permitiría colocarse líder en solitario y a tres puntos de distancia sobre sus más inmediatos perseguidores.