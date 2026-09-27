España asusta al mundo

España llegó a Wembley con dos estrellas en la camiseta y se marchó con una victoria que explica por qué hoy asusta a sus rivales. Ganó 2-3 a Inglaterra en su estreno en la Liga de Naciones después de adelantarse, verse por detrás en el marcador y remontar en la segunda parte. No fue una exhibición sin dificultades. Fue una demostración de recursos ante una selección que llegó a tener el partido a su favor.

La selección de Luis de la Fuente ha ganado la Liga de Naciones de 2023, la Eurocopa de 2024 y el Mundial de 2026. Tres títulos consecutivos que han cambiado la manera en la que la miran sus adversarios. España conserva su capacidad para mandar con el balón, pero también sabe acelerar, presionar arriba y castigar un error en segundos. El primer gol de Wembley lo retrató: Lamine Yamal robó en la salida inglesa y marcó cuando apenas había comenzado el partido.

Un equipo que encuentra respuestas

Inglaterra remontó antes del descanso con goles de Gordon y Kane. España sufrió y Kane tuvo un penalti para ampliar la ventaja inglesa en la segunda parte, pero lo envió al larguero. Entonces De la Fuente recurrió al banquillo. Entraron Álex Baena y Mikel Oyarzabal; el primero empató y el segundo hizo el gol de la victoria. El técnico cambió el partido con dos futbolistas que no habían sido titulares.

Ahí reside una de las grandes fortalezas de esta selección. Lamine Yamal y Nico Williams pueden desbordar por fuera; Rodri, Pedri, Zubimendi o Fabián ofrecen distintas soluciones por dentro; y jugadores como Baena, Dani Olmo y Oyarzabal permiten modificar el ataque sin perder calidad. De la Fuente tiene nombres para jugar de varias maneras y un grupo que entiende lo que le pide.

De la Fuente mira ya al siguiente reto

El seleccionador conoce a muchos de estos futbolistas desde las categorías inferiores y ha dado continuidad a una idea que funciona. Su renovación hasta 2032 prolonga ese proyecto más allá del Mundial conquistado este verano, con la Eurocopa de 2028 y el Mundial de 2030 en el horizonte.

España, mientras tanto, sigue compitiendo como si todavía tuviera todo por ganar. Wembley podía haber sido una noche de celebración por el título mundial. Acabó siendo una remontada ante Inglaterra y tres puntos en el comienzo de otra competición. Eso es lo que más intimida a sus rivales: los títulos no han reducido su hambre.